Madrid Open: Swiatek reacciona para vencer a Shnaider y va a Cuartos de Final

Madrid, España.- La electricidad se restableció el martes en el complejo de tenis Caja Mágica y el Abierto de Madrid se reanudó con un calendario apretado que incluyó a Iga Swiatek, segunda en la ranking, avanzando a los cuartos de final después de un día ‘más relajado’ debido al apagón.

Por el lado de los hombres, el primer cabeza de serie Alexander Zverev fue sorprendido por el argentino Francisco Cerúndolo, número 21 del mundo.

Tras el gran apagón que provocó el aplazamiento de 22 partidos el lunes, Swiatek regresó a la cancha central y derrotó a Diana Shnaider 6-0, 6-7 (3), 6-4 para mantenerse en camino de defender su título en la capital española.

La polaca tuvo que emplearse a fondo

“Me gustó lo de ayer. Creo que todo el mundo estaba más relajado, obviamente, la gente que no perdió por esto”, dijo. “Disfruté el tiempo libre y traté de recuperarme, porque necesitamos saborear estos días libres, seguro”. Swiatek dijo que retiró la comida del sitio del torneo y se relajó en el hotel hasta que volvió la electricidad. “Simplemente me relajé y aproveché ese tiempo para no pensar en lo que debía hacer”, dijo. “No había señal, así que básicamente nadie usó sus teléfonos. Fue lindo, me gustó”.

Swiatek suda de más

Swiatek se impuso en el primer set, pero tuvo que salvar 11 de 13 puntos de quiebre para sellar una victoria muy reñida contra Shnaider, 13ra cabeza de serie. La polaca no ha perdido antes de los cuartos de final en siete torneos esta temporada, pero no ha pasado de las semifinales desde Roland Garros el año pasado. Su siguiente rival será Madison Keys, que derrotó a Donna Vekic por parciales de 6-2 y 6-3.

Iga buscará saldar cuentas con Keys

Será el primer encuentro de Swiatek con Keys desde que perdió a pesar de tener punto de partido en las semifinales del Abierto de Australia que ganó Keys.

“Jugamos el año pasado aquí, pero creo que fue una sesión nocturna o algo así”, dijo Swiatek. “No lo sé, creo que fue más frío o un poco diferente, así que seguro que veremos ese partido”.

Zverev derrocado

En la rama masculina, Francisco Cerúndolo derrotó a Alexander Zverev, segundo en el ranking, por 7-5, 6-3 para continuar su rápido ascenso en el ranking. El argentino rompió el servicio del alemán una vez en cada set y salvó la única oportunidad de quiebre que concedió en la cancha central. “Fue un partido muy duro contra el número 2 del mundo”, dijo Cerúndolo. Zverev venía de ganar el título en Múnich.

Zverev quedó fuera del torneo

Berrettini, baja por lesión

En el cuadro masculino, Matteo Berrettini, 31 del mundo, se retiró con una aparente lesión abdominal tras perder el primer set por 7-6 (2) ante el sexto clasificado Jack Draper. “Creo que dijo que sus abdominales se estaban tirando”, dijo Draper. “He tenido lesiones en el pasado. Creo que podría haberlo hecho en su último partido, así que hay que darle crédito por venir aquí y hacer un buen primer set. Vi que su energía estaba un poco baja en general”.

Alex de Miñaur, sexto preclasificado, empató a Carlos Alcaraz con su 24ta victoria esta temporada al superar a Denis Shapovalov por 6-3, 7-6 (3). De Miñaur, séptimo en el ranking, se enfrentará a Lorenzo Musetti, quien venció al subcampeón de 2019 Stefanos Tsitsipas 7-5, 7-6 (3).

Los estadounidenses Tommy Paul y Frances Tiafoe ganaron sus partidos. Paul, undécimo preclasificado, derrotó a Karen Khachanov por 6-3, 3-6, 6-2, mientras que Tiafoe, 16to preclasificado, venció a Alexandre Muller por 6-3, 6-3. Paul fue uno de los jugadores que tuvo que jugar dobles el mismo día que sus partidos individuales. Otro fue Jakub Mensik, de 19 años, que derrotó a Alexander Bublik por 6-3 y 6-2 antes de tener que jugar su partido de dobles en la misma cancha un poco más tarde.

