Los Raiders apuestan por Geno Smith y lo ‘amarran’ hasta 2027 con millonaria extensión

Nevada, Estados Unidos.- Tal parece que los Raiders ya tienen a su mariscal campo titular, después de que Geno Smith, quien fue canjeado a Las Vegas hace casi un mes, acordó una extensión de contrato por dos años y 75 millones de dólares con el equipo. El nuevo contrato del veterano pasador lo mantendrá en la escuadra hasta la temporada 2027 e incluye 66.5 millones de dólares garantizados, según dio a conocer Adam Schefter de ESPN.

El mariscal de campo aseguró su futuro económico

Los Raiders adquirieron a Smith en marzo por una selección de tercera ronda del próximo draft de los Seattle Seahawks el 7 de marzo, pero no llegaron de inmediato a un acuerdo sobre una extensión. A Smith le quedaba un año de contrato, pero el gerente general John Spytek dijo en las reuniones de la NFL de esta semana en Palm Beach, Florida, que esperaba que se llegara a un acuerdo muy pronto.

“Estamos ansiosos por tenerlo no solo para este año, sino para los años venideros”, dijo Spytek el martes. “Cuando consigamos que todo esté donde tiene que estar (con su contrato), él estará cerca. Estoy seguro de que sucederá bastante pronto”.

En el 2024, Smith quebró la marca de franquicia de Seattle en yardas por pase (4 mil 320) y tasa de pases completos (70.4 por ciento), lanzando 21 pases de touchdown y 15 intercepciones en 17 inicios. Lideró a los Seahawks a una marca de 10-7, pero no se clasificaron a playoffs. Se convertirá en el quinto jugador desde la fusión de 1970 entre la AFL-NFL en imponer marca de franquicia en yardas por pase, y luego iniciar la campaña siguiente con un club nuevo.

Los otros son Jameis Winston, Jay Cutler, Ken Stabler y Bob Berry.

Reencuentro

Sumar a Smith resolvió la necesidad de los Raiders de un quarterback después de que el equipo sufriera con Gardner Minshew y Aidan O'Connell en los controles durante el 2024. Sobre todo, la llegada de Smith les permite competir de inmediato bajo el régimen del nuevo head coach Pete Carroll y nuevo gerente general John Spytek.

Smith se reunirá con Carroll en Las Vegas

El jugador de 34 años, dos veces seleccionado al Pro Bowl, se reúne con Carroll, quien espera encontrar el tipo de éxito que experimentó cuando resucitó la carrera de Smith al darle un hogar en Seattle en 2019. Smith había perdido su puesto titular con los New York Jets y pasó una temporada con los New York Giants y Los Angeles Chargers. Carroll describió a Smith como "arreglo inmediato" en la posición durante la reunión anual de la NFL de inicios de la semana. No obstante, no descartó la posibilidad de seleccionar a un quarterback en el draft de finales de este mes.

Carroll recurrió a Smith en 2022, y el mariscal de campo lideró la liga al completar el 69.8 por ciento de sus pases mientras lanzaba para 4 mil 282 yardas y 30 touchdowns con 11 intercepciones. Fue nombrado el Jugador de Regreso del Año de la NFL. Los Seahawks tuvieron récords ganadores en las tres temporadas con Smith detrás del centro. Smith es el cuarto jugador en la historia de la liga en ganarse múltiples invitaciones al Pro Bowl bajo un head coach, y luego reunirse con ese mismo head coach en una franquicia distinta.

Fuente: Tribuna