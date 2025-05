Costosa broma; la NFL multa a los Falcons y al coordinador defensivo Jeff Ulbrich

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- Los Atlanta Falcons fueron multados con 250 mil dólares y el coordinador defensivo Jeff Ulbrich con 100 mil dólares más debido a que el hijo de Ulbrich participó en una llamada de broma al mariscal de campo Shedeur Sanders durante el draft de la NFL, informó la liga en un comunicado.

La NFL confirmó las multas el miércoles por el papel que jugaron los Falcons y Ulbrich al no evitar la divulgación de información confidencial distribuida al club antes del draft. Los Falcons, que revelaron el papel del hijo de Ulbrich, Jax, de 21 años, en la llamada de broma mientras el hijo del miembro del Salón de la Fama, Deion Sanders esperaba que su nombre fuera llamado en el draft, dijeron que aceptan la disciplina de la liga.

Shedeur es hijo de la leyenda, Deion Sanders

En una conferencia de prensa, Jeff Ulbrich se disculpó con Shedeur Sanders, su familia, el dueño de los Falcons, Arthur Blank, y el resto de la organización.

Shedeur pasó por un mal momento con la llamada

“Mis acciones, mis acciones, de no proteger los datos confidenciales fueron inexcusables”, dijo Ulbrich. “Las acciones de mi hijo fueron absolutamente inexcusables, y por eso ambos estamos profundamente arrepentidos. La NFL ha tomado medidas y respeto totalmente el castigo. Asumimos toda la responsabilidad, mi hijo y yo, y no apelaremos la multa de ninguna manera. En el futuro, prometo que mi hijo y yo trabajaremos duro para demostrar que somos mejores que esto”.

Proactivos

Los Falcons dijeron en un comunicado que apreciaban la “revisión rápida y exhaustiva” del asunto por parte de la NFL.

“Fuimos proactivos en abordar la situación internamente y cooperamos plenamente con la liga durante todo el proceso, y aceptamos la disciplina impuesta al entrenador Jeff Ulbrich y a la organización”, dijo el comunicado. “Confiamos en nuestras políticas y prácticas de seguridad y continuaremos enfatizando el cumplimiento de ellas con nuestro personal, ya sea dentro o fuera de las instalaciones”.

El joven mariscal de campo esperó mucho para ser seleccionado

Los Falcons también dijeron que la familia Ulbrich “está trabajando con la organización para participar en iniciativas de servicio comunitario en relación con el asunto de la semana pasada”.

El domingo, los Falcons dijeron en un comunicado que Jax Ulbrich “se encontró involuntariamente con el borrador del número de teléfono de contacto de Shedeur Sanders en un iPad abierto mientras visitaba la casa de sus padres y anotó el número para luego realizar una llamada de broma”. Jax Ulbrich estaba sentado junto a un amigo no identificado que hizo la llamada a Sanders el viernes, el segundo día del reclutamiento. Sanders, un destacado mariscal de campo de Colorado, es hijo del entrenador en jefe de los Buffaloes, Deion Sanders, quien comenzó su carrera en la NFL con los Falcons.

Sanders, quien ingresó al draft esperando ser una selección de primera ronda, fue seleccionado el sábado en la quinta ronda por los Cleveland Browns.

Disculpas

Los Falcons dijeron que Jeff Ulbrich no estaba al tanto de la exposición de datos o la broma hasta después del hecho. Dijo que informó a los Falcons de la situación y luego se puso en contacto con la familia Sanders para disculparse. “La familia Sanders, Shedeur y el entrenador Sanders, fueron increíblemente amables. Más amables de lo que necesitaban ser en un momento como este”, dijo Ulbrich. El equipo también ofreció “sinceras disculpas a Shedeur Sanders y su familia”. Y Jax Ulbrich publicó una disculpa pública en las redes sociales.

Shedeur fue seleccionado por Cleveland

La NFL continúa investigando las llamadas de broma hechas a otros jugadores durante el draft de la NFL. The Associated Press informó el martes que la llamada a Shedeur Sanders no estaba relacionada con las otras llamadas de broma.

Fuente: Tribuna