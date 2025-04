Alex Ovechkin rompe el récord histórico de goles de Wayne Gretzky en la NHL

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Alex Ovechkin disparó casi la versión perfecta de su característico batazo que ha definido su extraordinaria carrera. Cuando el disco golpeó la red, lo convirtió en el máximo anotador de la historia de la National Hockey League (NHL).

Ovechkin anotó el gol número 895 de su carrera el domingo en el partido de los Washington Capitals contra los New York Islanders, venciendo a su compatriota ruso Ilya Sorokin en una jugada de poder con 12:34 por jugar en el segundo período. Recibió un pase cruzado de su compañero de equipo Tom Wilson y disparó un láser que superó a Sorokin con la pantalla del defensa Jakob Chychrun.

Sus compañeros de equipo lo celebran

Con la emoción de un niño, el panza del hombre de 39 años cayó sobre el hielo mientras decenas de miles de fanáticos a su alrededor vitoreaban y coreaban: “¡Ovi! ¡Ovi!”, mientras sus compañeros de equipo salían del banquillo y lo rodeaban en celebración.

“Como siempre dije, todo el tiempo, es un deporte de equipo y sin mis muchachos, toda la organización, los fanáticos, los entrenadores, nunca estaría ahí y obviamente nunca pasaría al ‘Grande’”, dijo Ovechkin. Ovechkin nunca antes había marcado a Sorokin, lo que convierte a su compatriota en el portero número 183 diferente al que ha vencido. “Gracias a Sorokin por permitirme anotar 895”, dijo Ovechkin. “Te amo, hermano”.

Muy lejano

Ovechkin rompió un récord que se mantuvo durante 31 años y parecía ser uno de los más intocables en el deporte. El comisionado de la NHL, Gary Bettman, se aseguró de señalar eso cuando abrió la ceremonia de 10 minutos.

“Wayne, siempre serás el ‘Grande’ y tenías un récord que nadie pensó que se rompería”, dijo Bettman. “Pero Alex, lo hiciste. Has sido increíble. Has sido el jugador consumado que representa a la NHL extraordinaria dentro o fuera del hielo. Gracias por todo lo que le has dado al juego”.

El primero en recibir un abrazo de Ovechkin fue el gerente de equipo Craig ‘Woody’ Leydig, luego Brock Myles y el resto del personal de entrenamiento y vestuario que ha estado cerca de él durante tanto tiempo. Ovechkin saludó para reconocer a la multitud y pasó por una línea de apretón de manos con los isleños mientras los miembros de la tripulación se preparaban para la ceremonia 895 que se ha estado preparando durante meses.

Ovechkin consiguió un retrato de él y Gretzky. Janet Gretzky le hizo un regalo a la esposa de Ovechkin, Nastya, tal como lo hizo Colleen Howe cuando su esposo rompió el récord de Gordie en 1994. Ovechkin consiguió el número 895 en su juego número mil 487, el mismo número con el que terminó Gretzky.

“Lo logramos”

Gretzky estrechó la mano de Ovechkin, lo abrazó y felicitó a los ‘8 Grandes’ y a su familia por el logro.

“No hay nada mejor que la Liga Nacional de Hockey”, dijo Gretzky. “Dicen que los récords están hechos para romperse, pero no estoy seguro de quién va a conseguir más goles que eso”.

Ovechkin le quitó el micrófono a Gretzky como una antorcha que se pasa de una leyenda del juego a otra. Agradeció a sus compañeros de equipo lesionados Nicklas Backstrom y T.J. Oshie, con quienes ganó la Copa Stanley en 2018, y expresó su afecto por su esposa, madre y dos hijos que están cerca.

Ovechkin besa a su esposa, Nastya

“Lo hicimos, muchachos. Lo logramos”, dijo Ovechkin. “Y lo más importante, a mi mamá, a mi familia, a mi hermosa esposa, a mi suegro, a mis hermosos hijos, gracias. Te quiero mucho, y sin ti, sin tu apoyo nunca estaría aquí”.

Siguieron más cánticos de “¡Ovi!”. Vendrán muchos más mientras intenta llegar a 900.

El goleador ruso festeja su hazaña

El total de 894 goles de Gretzky había parecido inalcanzable durante mucho tiempo. Ovechkin lo superó incluso después de perderse 16 juegos en noviembre y diciembre debido a una fractura en la pierna izquierda, un testimonio de su durabilidad y una habilidad para poner el disco en la red de manera consistente durante dos décadas. Superó los 40 goles esta temporada por 14ta vez, dos más que Gretzky y también la mayor cantidad en la historia de la liga.

¿Inalcanzables?

Gretzky rompió el récord de Howe hace poco más de 31 años, ya que anotó 802 el 23 de marzo de 1994. Agregó 92 más antes de retirarse en 1999 después de un total de mil 487 juegos en 20 temporadas. Incluso con esta cayendo ante Ovechkin, por la que ha dicho que está emocionado, Gretzky tiene 55 récords de la NHL, y dos parecen verdaderamente intocables: dos mil 857 puntos totales y mil 963 asistencias, el último de los cuales es más que nadie más en goles y asistencias combinados.

En cuanto a los goles en los playoffs de la NHL, que no cuentan para el récord, Gretzky tiene la mayor cantidad (122). Ovechkin tiene 72. Gretzky también tuvo otros 56 en la temporada regular y los playoffs de la Asociación Mundial de Hockey, mientras que Ovechkin tiene 57 de su tiempo en la KHL, la principal liga de Rusia.

Regresar a Rusia para jugar frente a familiares y amigos es una opción en algún momento para Ovechkin, a quien le queda una temporada después de esta en el contrato de cinco años y 47.5 millones de dólares que firmó en 2021, que lo llevó hasta los 40 años para darle tiempo suficiente para perseguir el récord de Gretzky. En cambio, lo hizo antes de lo que casi cualquiera podría haber esperado de manera realista.

