Con los playoffs a la vuelta de la esquina, los Nuggest buscan enderezar el rumbo

Denver, Estados Unidos.- Los Denver Nuggets no han sido los mismos desde que desperdiciaron la oportunidad de vencer a su némesis en doble tiempo extra el 2 de abril.

Ni las grandes actuaciones de Jokic pueden ayudar

Han perdido tres partidos seguidos desde una derrota por 140-139 que los Minnesota Timberwolves les robaron después de que Russell Westbrook falló una bandeja sin oposición para sellar el triunfo, luego cometió una falta sobre Nickeil Alexander-Walker en un triple con una décima de segundo por jugar y Denver se aferró a una ventaja de un punto. Alexander-Walker encestó dos tiros libres para extender la racha ganadora de Minnesota sobre Denver a seis juegos y arruinar la mejor actuación de 61 puntos de Nikola Jokic esa noche.

Los Nuggets perdieron ante San Antonio la noche siguiente con los cinco titulares fuera, y luego perdieron un juego en Golden State a pesar de un primer cuarto de 44 puntos. El domingo por la noche, desperdiciaron una ventaja de 13 puntos en la primera mitad y cometieron tres pérdidas de balón cruciales en la recta final en su derrota por 125-120 ante los Indiana Pacers que cargaron a los Nuggets con su primera racha de cuatro juegos de la temporada.

Una resaca

“No sé si diría que ha habido una resaca”, dijo el entrenador Michael Malone. “Estuvimos despiertos esta noche. Nos levantamos a las 13. No fuimos capaces de aguantar. Estábamos en Golden State, no pudimos aguantar. Entonces, no sé si es necesariamente una resaca, pero sea lo que sea, tenemos que encontrar una manera de sacarlo de nuestro sistema”. Probablemente tendrán que hacerlo sin el base Jamal Murray, quien se perdió su quinto partido consecutivo por un tirón en el tendón de la corva derecha el domingo por la noche.

Malone espera que su equipo reaccione pronto

Cuando se le preguntó antes del inicio del partido del domingo si espera que Murray regrese a la acción para los playoffs, Malone dijo: “Esperemos que pueda estar de vuelta para entonces”.

Pero, ¿dónde estarán los Nuggets?

En cualquier lugar, desde Ball Arena hasta un juego de play-in.

Denver sigue en el cuarto lugar en la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste, pero a solo medio juego del octavo lugar con tres juegos restantes.

Contra cualquiera

Christian Braun, quien anotó 30 puntos, la mejor marca de su carrera, contra los Pacers, pero se enredó con Jokic en una pérdida de balón crucial con 15 segundos por jugar y los Nuggets abajo por dos, dijo que confía en que los Nuggets aún pueden enderezar las cosas a tiempo para hacer una carrera en la postemporada.

“Llegamos a los playoffs, sé que este equipo puede competir con cualquiera”, dijo Braun. “Tenemos que entrar con impulso. Tenemos que entrar a jugar de la manera correcta. Tenemos que encontrar la manera de encontrar algo de dureza. Tenemos que volver a ser lo que somos y tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en estos últimos tres partidos. Como dije, no ha terminado ni nada por el estilo. Pero tenemos que tomar algo de impulso”.

Los Nuggets visitan a Sacramento el miércoles por la noche, luego reciben a los Memphis Grizzlies el viernes por la noche antes de concluir las cosas el domingo en Houston.

La saga de Westbrook

Antes del partido, Malone dijo que la razón por la que está atrapado con Westbrook a pesar de sus errores últimamente es que mira todo su trabajo esta temporada, no las debilidades de la semana pasada.

Westbrook ha sido de gran apoyo para el equipo

“No estaríamos donde estamos ahora, en el cuarto lugar con cuatro juegos por jugar, si no fuera por Russell este año”, dijo Malone. Después del partido, los Nuggets dijeron que Westbrook había sido amonestado por la liga por negarse a las entrevistas posteriores al partido y que estaba disponible en el vestuario.Pero los comentarios de Westbrook recordaron la rutina de Marshawn Lynch de "Solo estoy aquí para que no me multen".

Fuente: Tribuna