La Liga Mexicana de Beisbol descarta la posibilidad de ver a Julio Urías en la actual campaña

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan solo días de que se ponga en marcha una temporada más, por segundo año consecutivo, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) volvió a cerrarle sus puertas al pitcher sinaloense Julio Urías, debido a los problemas de violencia que tuvo contra la entonces su expareja en el 2023

Fue el propio presidente del circuito mexicano de verano, Horacio de la Vega, quien cerró toda posibilidad del exlanzador de Dodgers, mientras su situación legal se aclara. “Debe ser una autoridad competente, que es la autoridad de Estados Unidos que le tipificó al señor Urías delitos específicos y que nosotros no nos vamos a meter a ser juez y parte”, expresó el presidente de la liga este lunes en entrevista para los medios.

“Si no mal recuerdo, tiene penalizaciones que tendrán un plazo de cerca de 36 meses para poderse cumplir. En tanto eso no ocurra, no veo posibilidad de que Julio Urías participe en la LMB”, concluyó, cerrando con esto cualquier especulación que vincule al inicialista en los parques de beisbol mexicanos en al menos este verano, lo que respecta a la temporada 2025, que iniciará el 17 de abril.

Cabe destacar que, el zurdo campeón de la Serie Mundial (2020) fue suspendido por Grandes Ligas hasta el 17 de julio, después de la pausa del Juego de Estrellas del Big Show, así que después de ese día, Julio Urías tiene la gran oportunidad de ser llamado por alguna otra organización de la MLB.

Horacio de la Vega ofreció una conferencia de prensa en el marco de la realización de la Baseball Champions League America. El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y fue en ese evento en donde los reportaron aprovecharon para cuestionar al directivo.

Cabe señalar que el año pasado, también a unos cuantos días de que arrancara la campaña, De la Vega aclaró que no habría posibilidad de ver a Julio Urías en la LMB, debido a que estaba muy reciente su situación legal, y primero tendría que cumplir con la ley. Pero a casi dos años de esa postura, el presidente no ha cambiado de opinión.

El sinaloense fue suspendido como pitcher de Major League Baseball (MLB) por haber cometido violencia doméstica. Además en cuanto sucedió el caso fue dado de baja por Los Ángeles Dodgers, equipo con el que ganó una Serie Mundial.

Fuente: Tribuna.