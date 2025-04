Vladimir Guerrero Jr. y los Azulejos logran acuerdo por 14 años y 500 mdd

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Vladimir Guerrero Jr. y los Toronto Blue Jays acordaron un contrato de 14 años y 500 millones de dólares (mdd), mismo que comienza a partir de la campaña 2026, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones, un acuerdo que elimina a la que habría sido la mayor estrella del mercado de agentes libres de la próxima temporada baja. La persona habló bajo condición de anonimato el lunes por la mañana porque el acuerdo no había sido anunciado.

El acuerdo de Guerrero no incluye dinero diferido, dijo la persona.

Guerrero acordó en enero un contrato por un año y 28.5 millones de dólares que evitó que se fuera al arbitraje, y posteriormente el primera base cuatro veces All-Star dijo que no negociaría con el equipo después de que se reportó a los entrenamientos de primavera a mediados de febrero. Aún así, las conversaciones de su agente y el equipo canadiense continuaron hasta bien entrada la temporada regular.

El toletero estaría toda su carrera con Toronto

Selecto club

Guerrero obtuvo el tercer contrato más grande en total de dólares hasta ahora, solo detrás del contrato de 15 años y 765 millones de dólares del jardinero Juan Soto con los Mets de Nueva York que comenzó esta temporada y el acuerdo de 10 años y 700 millones de dólares de la estrella de dos vías japonesa, Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles que comenzó el año pasado y está muy diferido.

El primera base será uno de los jugadores mejor pagados

El valor promedio anual de 35.71 millones de Guerrero bajo el nuevo acuerdo ocupa el octavo lugar entre los contratos actuales detrás de los acuerdos de Ohtani (70 millones), Soto (51 millones), el lanzador de Filadelfia, Zack Wheeler (42 millones), el jardinero de los Yankees, Aaron Judge (40 millones), el lanzador de Texas, Jacob deGrom (37 millones), el lanzador de los Dodgers, Blake Snell (36.4 millones) y el lanzador de los Yankees, Gerrit Cole (36 millones).

Quieren el título

Hijo del miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, la estrella de los Azulejos cumplió 26 años el mes pasado y habría sido agente libre este otoño a una edad relativamente temprana. Guerrero batea .277 en su carrera, toda con los Azulejos en la que ha disparado 160 jonrones y remolcado 511 carreras. Está bateando .256 sin jonrones y cuatro carreras impulsadas en los primeros 10 juegos de esta temporada.

Los Azulejos cifran sus esperanzas de un título en el jugador

En busca de su primer título de la Serie Mundial desde que ganó los campeonatos en 1992 y 1993, Toronto no pudo conseguir a Ohtani, Soto y Roki Sasaki. Los Azulejos acordaron un contrato de cinco años y 92.5 millones de dólares con el jardinero Anthony Santander, un contrato de un año y 15.5 millones de dólares con el derecho Max Scherzer y un contrato de tres años y 33 millones de dólares con el relevista Jeff Hoffman.

El campocorto de Toronto, Bo Bichette, dos veces All-Star, sigue siendo elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de este año.

