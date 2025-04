Geno Smith quiere saldar su deuda con Pete Carroll, ahora con los Raiders

Comparta este artículo

Nevada, Estados Unidos.- Pete Carroll acudió al rescate de Geno Smith una vez antes, salvando lo que fue una carrera en la NFL que parecía no llevar a ninguna parte y, aunque después de eso la carrera de Smith no estaba en un punto en el que necesitara ser rescatado nuevamente, su futuro en Seattle había llegado a un callejón sin salida, creando incertidumbre sobre a dónde iría el mariscal de campo de 34 años.

No hay nadie más agradecido con Carroll, que Geno Smith

Y parece ser que Las Vegas resultó ser ese lugar, una oportunidad para que Smith se reúna con su exentrenador mientras Carroll comienza una nueva etapa con los Raiders.

“Creo que hay asuntos pendientes”, dijo Smith. “Cuando la gente piensa en mi historia, el entrenador Carroll fue una gran parte de eso. Me dio una oportunidad cuando no mucha gente la hubiera hecho, y vio el arduo trabajo que estaba haciendo. Vio las cosas detrás de escena que hago que me permitieron tener esta oportunidad”, señaló el veterano pasador. “Poder jugar para él y ser parte de esta organización, significa todo para mí y mi familia. Le estaba diciendo que atravesaría una pared por él, y él lo sabe. Haré lo mismo por mis compañeros de equipo y por esta organización”.

Los Raiders presentaron a Smith el lunes por la mañana, y estuvo flanqueado por Carroll y el gerente general John Spytek. Los funcionarios del club también asistieron a la conferencia de prensa, incluida la presidenta Sandra Douglass Morgan.

Estabilidad

Smith firmó una extensión de dos años y 75 millones que lo lleva hasta la temporada 2027 para darle a los Raiders un mariscal de campo dos veces Pro Bowl.

No logró llegar a un acuerdo con los Seahawks, que se convirtió en la chispa para el canje del 7 de marzo en el que los Raiders renunciaron a una selección de tercera ronda del draft.

“Nos va a traer una gran estabilidad y fe en el tipo de cosas que representamos”, dijo Carroll. “Sus hábitos son tan estelares. La forma en que trabaja, la forma en que mira el juego, la forma en que mira los desafíos de todo está exactamente en línea con la forma en que pensamos. Él nos representará de una manera magnífica. Creo que nos da estabilidad instantánea en un punto crucial”, señaló el veterano entrenador.

Smirh está de nuevo junto a Carroll

Smith lanzó para 4,320 yardas y 21 touchdowns con 15 intercepciones la temporada pasada y será el titular incluso si Las Vegas selecciona a un mariscal de campo en el draft de este mes.

Debido a que los Raiders seleccionan en el sexto lugar, es casi seguro que no estarían en posición de seleccionar al mariscal de campo de Miami, Cam Ward, y es posible que no puedan elegir a Shedeur Sanders de Colorado. Si Sanders está disponible, los Raiders podrían seleccionarlo y seguir el camino de los Atlanta Falcons, que el año pasado firmaron al agente libre Kirk Cousins y seleccionaron a Michael Penix Jr. con la octava selección.

Los Raiders también podrían elegir a un mariscal de campo más adelante en el draft, como Jaxson Dart de Mississippi o Jalen Milroe de Alabama, quien podría sentarse detrás de Smith como jugador de desarrollo.

Resiliencia

Smith tendrá una ofensiva con un ala cerrada de élite en Brock Bowers, algunos linieros ofensivos de calidad y un receptor abierto talentoso en Jakobi Meyers. A los Raiders les vendría bien un corredor de primer nivel, un receptor número uno y uno o dos linieros.

“El viaje (de Smith), la adversidad por la que ha pasado, va a ser un gran recurso para nuestros jugadores y esta organización”, dijo Spytek. “Ha visto lo peor, ha pasado por eso y ha salido del otro lado... Tienes algunos jugadores en cada roster que marcan la dirección de tu equipo, y sé que Geno está preparado para esa tarea. Es por eso que Pete y yo estamos tan emocionados de tenerlo aquí”.

Raiders esperan que Geno les de seguridad a la ofensiva

Carroll lo vio de cerca en Seattle cuando Smith fue firmado en 2019 como suplente. Smith había perdido su puesto titular con los New York Jets y pasó una temporada con los New York Giants y Los Angeles Chargers.

Smith asumió el puesto titular en 2022 y lideró la liga al completar el 69.8 por ciento de sus pases mientras lanzaba para cuatro mil 282 yardas y 30 touchdowns con 11 intercepciones. Fue seleccionado como el Jugador de Regreso del Año de la NFL.

Los Seahawks tuvieron récords ganadores en las tres temporadas con Smith como mariscal de campo.

“Geno pasó por muchas cosas para llegar aquí”, dijo Carroll. “Hubo muchos años en los que tuvo que ocupar el segundo lugar en la posición de mariscal de campo. Pero lo que me di cuenta en él desde el principio... que era capaz de tomar cada día con un pensamiento claro de que, 'Puede que juegue la próxima jugada, y no voy a perder esa oportunidad'. Y lo hizo durante varios años”.

Ahora Smith tendrá otra oportunidad en Las Vegas.

Fuente: Tribuna