A 'golazo limpio', el Arsenal pone al Real Madrid contra las cuerdas en la Champions

Londres, Inglaterra.- Las ‘noches mágicas’ que presume la Liga de Campeones están de vuelta, y el Emirates Stadium fue testigo de ello, después de que Declan Rice colocara al Arsenal al borde de llegar a la ronda de semifinales de la competencia europea, tras de conectar dos tiros libres que hasta los ‘galácticos’ más famosos del Real Madrid habrían estado orgullosos, sin lugar a dudas.

Rice abrió el marcador al conectar un tiro libre por un costado de la pared del Madrid a los 58 minutos y envió otro a la esquina superior a los 70 para que el Arsenal ganara el partido de ida de los Cuartos de Final por 3-0.

Rice conecta el balón para anotar un golazo

Con el gran jugador del Madrid, Roberto Carlos mirando en las gradas, Rice hizo una exhibición de poder y flexión que recordó a los muchos tiros libres anotados por el defensor brasileño en su día, o por sus compañeros de equipo David Beckham, Zinedine Zidane y Figo.

Pero, a diferencia de esos nombres, Rice no ha sido conocido por su destreza en los tiros libres, hasta ahora. De hecho, nunca antes en su carrera había marcado de libre directo. “Ha estado en el casillero, pero he golpeado la pared demasiadas veces o ha pasado por encima del travesaño”, dijo Rice. “Originalmente íbamos a cruzarlo y luego solo vi la pared y la posición del portero. Así que pensé, simplemente hay que ir a por ello”.

Merino cerró la cuenta para los Gunners

Mikel Merino agregó el tercero a los 75 para poner al Arsenal al borde de regresar a las semifinales por primera vez desde 2009.

Costosa baja

Para empeorar las cosas para el Madrid, el centrocampista clave Eduardo Camavinga fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla en los minutos finales y se perderá el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu el 16 de abril.

Rice y el extremo del Arsenal Bukayo Saka fueron sustituidos después de recibir golpes, pero el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, dijo que ninguno de los dos parecía una lesión grave.

Solo un puñado de paradas de Courtois evitaron que el marcador se agrandara aún más.

“El segundo tiempo fue increíble, jugamos a tope desde el costado”, dijo Merino. “Cuando este equipo juega así, el público se va con nosotros”.

Si bien nunca se puede descartar al Madrid en casa, incluso el entrenador Carlo Ancelotti no parecía tener demasiadas esperanzas de una remontada. “Si miras el partido de esta noche, no hay posibilidad”, dijo Ancelotti. “Pero en el futbol puede pasar de todo. Tenemos que creer”. Kylian Mbappé tuvo la mejor oportunidad de gol del Madrid a los 31 cuando Jude Bellingham lo habilitó, pero el delantero fue rechazado por el portero del Arsenal, David Raya.

¿Deja vu?

Fue el primer enfrentamiento entre ambos equipos desde 2006, cuando el Arsenal eliminó al Madrid en los octavos de final. Esa fue también la última vez que el Arsenal estuvo cerca de ganar la competición por primera vez, perdiendo la final ante el Barcelona. A juzgar por esta exhibición, el Arsenal bien podría volver a ser un contendiente este año.

En una de las noches europeas más importantes que ha visto el Emirates -el estadio abrió para la temporada 2006-07-, el Arsenal tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada contra un equipo que ha ganado la Liga de Campeones seis veces desde 2014. Y por una vez en esta competición, el Madrid simplemente no tenía una respuesta. Los 15 veces campeones de Europa parecieron contentos de sentarse y esperar contraataques en la primera mitad, pero se vieron relegados durante la mayor parte de la segunda.

Arteta y su equipo tienen medio boleto en la bolsa

“En el segundo tiempo nos olvidamos de cómo jugar un buen futbol. No diré que entramos en pánico, pero no nos sentimos cómodos con el balón”, dijo el portero belga Thibaut Courtois. “Marcaron dos grandes goles de tiro libre y sumaron un tercero. No hemos respondido bien, el 3-0 es difícil, pero hay que creer en este equipo. Creo que es posible”, señaló el guardameta menengue. Y aunque Courtois realizó dos dobles paradas espectaculares en el partido, no pudo acercarse a ninguno de los tiros libres de Rice.

“Tal vez podría haber puesto a otro hombre en la pared, pero no pensé que pudiera doblarla como lo hizo”, dijo Courtois. “Y el segundo gol es simplemente espectacular”.

Rice agregó: “No me va a golpear ahora porque queda otra etapa... Pero dentro de unos años me daré cuenta de que lo que he hecho esta noche ha sido realmente especial”.

Fuente: Tribuna