Luto en el 'Rey de los Deportes': Pierde la vida lanzador que jugó más de 10 años en la MLB

Santo Domingo, República Dominicana.- Duro golpe para los aficionados del 'Rey de los Deportes', en especial para la población de República Dominicana, pues este martes por la madrugada perdió la vida uno de sus principales referentes de los últimos años, y quien jugaría 13 temporadas en la MLB.

Se trata del exlanzador Octavio Dotel, quien jugó para 13 equipos de las Grandes Ligas en una carrera de 15 años y ganó un campeonato mundial con los St. Louis Cardinals, fue confirmado como uno de los fallecidos después de que un techo se derrumbara en un club nocturno en su natal República Dominicana.

En exdeportista asistía a un concierto de merengue en donde al menos 58 personas murieron y 160 resultaron heridas tras el colapso de la discoteca. Tony Blanco, quien jugó una temporada en la MLB y ocho años profesionalmente en Japón, también perdió la vida en este duro accidente.

Inicialmente, durante los primeros minutos las autoridades dijeron que Dotel fue rescatado de los escombros y trasladado a un centro de salud, pero el portavoz Satosky Terrero de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana confirmó a The Associated Press confirmaron que expitcher de los Tigers murió.

Dotel tuvo una gran carrera como beisbolista, incluyendo ganar un anillo de Serie Mundial en el 2011 y salvar 109 juegos, con un tope personal de 36 rescates con los Astros y Oakland en el 2004. Pero fue la forma en que saltó por la liga lo que lo convirtió, por un tiempo, en el poseedor de un récord de Grandes Ligas. Antes de que Jackson lo igualara en el 2018 y luego lo superara en el 2019, Dotel era el único en vestir el uniforme de 13 divisas.

La aventura comenzó cuando el dominicano firmó con los New York York Mets en 1993 como agente libre amateur y debutó en las Grandes Ligas en 1999. Inicialmente fue abridor, pero se convirtió en un relevista confiable, desfilando por un sinfín de organizaciones.

Los mejores años de Dotel fueron Houston Astros a principios de la década de 2000. Saliendo antes del cerrador estrella Billy Wagner, con 302 apariciones y registrando una efectividad de 3.25 en más de cuatro temporadas.

"Estoy orgulloso de todas las veces que los equipos me quisieron. Tienes que verlo de una buena manera. He estado con tantos equipos porque todo el mundo quiere un pedazo de Dotel. Es algo que tienes que disfrutar y sentirte bien. No quieres que esto suceda todos los años, pero si sucede, es como, ‘OK, gracias a todos, aprecio todo. Gracias por tenerme aquí’, y sigues adelante”, fueron unas de las palabras que dijo el lanzador cuando se despidió de las Grandes Ligas, mismas que ahora dejarán un hueco por su triste partida.

Fuente: Tribuna.