Barcelona golea y tiene pie y medio en semifinales de la Champions League

Barcelona, España.- Cual maestro de orquesta, Pedri se puso el traje, tomó la batuta y guio compás a compás los notas futbolísticas sobre el terreno de juego; mientras Raphinha y Robert Lewandowski volvieron a marcar para guiar al Barcelona a una imponente victoria el miércoles por 4-0 sobre el Borussia Dortmund en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones.

El club catalán fue una aplanadora

Lewandowski anotó dos veces y Raphinha tuvo un gol y repartió dos asistencias, dejando al club catalán en una posición más que sólida para llegar a las semifinales por primera vez desde la edición de 2019. Lamine Yamal, quien fue imparable también anotó para cerrar la cuenta y el Barcelona asestó un golpe contundente a las esperanzas del equipo alemán de avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

Pero a pesar de lo contundente de este marcador, el técnico del Barcelona, Hansi Flick no se fía y señala que “todavía no hemos terminado. Ganar por tantos goles es importante y, cuando un equipo juega tan bien, los goles normalmente fluyen. No estamos pensando que hemos terminado porque simplemente nunca se sabe lo que puede pasar. El futbol es una locura. Estaremos decididos a volver a jugar así la semana que viene”.

El partido de vuelta es el martes en Dortmund, que fue subcampeón el año pasado ante el Real Madrid.

“Jugamos muy bien, pero todavía no podemos estar pensando en las semifinales”, dijo Lewandowski. "Marcamos cuatro goles en casa, pero todavía nos queda el partido de vuelta”.

Estadísticas espectaculares

Raphinha aumentó su cuenta como líder de la Liga de Campeones al empujar el balón a la red abierta a los 25 minutos para su 12do gol en la competencia esta temporada. Luego ayudó a preparar el primer gol de la noche de Lewandowski a los 48, tras recibir un pase por la banda de la izquierda y centrar para que el polaco solo tuviera que envíar el balón al fondo de las redes con un cabezazo.

“Juego con compañeros de equipo de un nivel muy alto aquí”, dijo Raphinha. “Todos nos conocemos muy bien y ese nivel de relación nos ayuda como equipo. Nuestras estadísticas son espectaculares esta temporada y solo espero que continúe”.

Lewandowski anotó su undécimo gol en la Liga de Campeones con un disparo de un solo tiempo a los 66 antes de que Yamal cerrara el marcador a los 77 tras otra asistencia de Raphinha. Yamal, de 17 años, tiene cuatro goles en la Liga de Campeones, la mayor cantidad de cualquier jugador antes de los 18 años. Lewandowski, de 36 años, ha marcado 14 goles en la Liga de Campeones después de los 35 años, dos más que Cristiano Ronaldo.

Lewandowski había anotado 17 de los 105 goles de su carrera en la Liga de Campeones con el Dortmund durante tres temporadas entre 2011 y 2014.

El delantero polaco es el máximo goleador de la liga española esta temporada con 25 goles. Ha marcado 40 goles en todas las competiciones esta temporada.

Selecta compañía

Lewandowski es el tercer jugador en marcar 105 goles en la Liga de Campeones, sin contar los partidos de clasificación, después de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según la UEFA. “En mi cabeza siempre quiero ayudar al equipo con mi calidad y mis goles”, dijo Lewandowski. “Un delantero siempre tiene que estar pensando en marcar goles, y cuando el equipo juega bien se me hace más fácil”.

El polaco se unió a dos leyendas del futbol

Raphinha ha marcado en cada uno de los últimos cuatro partidos de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones del Barcelona, con siete goles en ese lapso. Llegó al partido con 11 goles, uno más que Serhou Guirassy, del Dortmund, y Harry Kane, del Bayern de Múnich.

Raphinha dijo que se disculpó con su compañero de equipo Pau Cubarsí después del partido por ‘robarle’ su gol. El intento del defensor estaba a punto de cruzar la línea de gol cuando Raphinha lo tocó.

“Nuestros tres jugadores al frente son fantásticos y muy importantes, pero también lo es nuestra defensa”, dijo Flick.

El Barcelona, cinco veces campeón de Europa, ganó el título por última vez en 2015.

