Tabilo sorprende a Djokovic y lo echa en segunda ronda del Masters de Montecarlo

Comparta este artículo

Mónaco.- Son pocos los tenistas que pueden presumir de tener una jerarquía sobre Novak Djokovic, y el chileno Alejandro Tabilo es uno de ellos, ya que el sudamericano sólo necesitó de una hora y 27 minutos para dar la sorpresa en el Masters de Montecarlo e imponerse al exnúmero uno del mundo por parciales de 6-3, 6-4 y sellar su boleto a la segunda ronda de la competencia sobre polvo de ladrillo.

De esta manera, el que fue el último intento de Djokovic por ganar el título número 100 de su carrera terminó abruptamente el miércoles con otra derrota ante un rostro conocido para él; Alejandro Tabilo, quien le propinó al 24 veces campeón de Grand Slam una sorprendente derrota en el Abierto de Italia el año pasado y esta ocasión de nueva cuenta fue su verdugo, ahora en el Principado.

Sorprendido

Y el revés pareció sorprender al serbio, quien aseguró que “esperaba, al menos, haber hecho una actuación decente. No así. Fue horrible. No tenía grandes expectativas... Sabía que probablemente jugaría bastante mal. Pero no me esperaba tan mal”, expresó Djokovic, campeón en Montecarlo en 2013 y 2015, pero compitiendo en su primer torneo sobre superficie lenta desde agosto pasado, cuando ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París.

El chileno festejó en grande su victoria

Djokovic, quien recientemente perdió la final del Abierto de Miami ante Jakub Mensik, cumplirá 38 años el próximo mes, poco antes de que comience el Abierto de Francia el 25 de mayo. Tabilo aseguró la victoria en su segundo punto de partido cuando Djokovic devolvió su fuerte servicio largo. Djokovic había salvado un punto de partido en el noveno juego cuando perdía 5-3 y 30-40 con su servicio, cortando una buena dejada por encima de la red que su oponente chileno no pudo alcanzar.

Djokovic luego mantuvo su saque para el 5-4,pero ya no le alcanzó.

Alcaraz, avanza

Quien sí logró avanzar en el torneo fue el español campeón defensor del Abierto de Francia, Carlos Alcaraz, comenzó su temporada en tierra batida con una victoria por 3-6, 6-0, 6-1 sobre el argentino Francisco Cerúndolo en la segunda ronda del Abierto de Francia. Alcaraz, segundo cabeza de serie, venía de una sorprendente derrota ante el veterano belga David Goffin en su primer partido en el Abierto de Miami.

Alcaraz se repuso de un susto inicial

Otra sorpresa parecía posible cuando Cerúndolo, número 22 del mundo, se llevó el primer set, pero Alcaraz dominó el resto del partido y convirtió cinco de sus siete puntos de quiebre en el segundo y tercer set. Alcaraz busca un segundo título de 2025 y afinar su juego en tierra batida antes de intentar retener su título en Roland Garros a partir del próximo mes en la capital francesa, donde saltará como amplio favorito.

Fuente: Tribuna