Taylor y Serrano vuelven al MSG para estelarizar una histórica jornada de box

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Cuando Katie Taylor y Amanda Serrano pelearon hace tres años en el máximo escenario del Madison Square Garden (MSG) de Nueva York, hicieron más que abrir una emocionante rivalidad entre dos de las mejores exponentes del boxeo. Abrieron las puertas a las boxeadoras femeninas que ninguna de las dos podría haber imaginado que estuvieran disponibles.

Una carrera en el boxeo profesional ni siquiera era una consideración para las niñas cuando Taylor crecía en Irlanda, y mucho menos una que llevaría a uno de los lugares más famosos del deporte como evento principal, un lugar que las boxeadoras nunca habían ocupado.

Cuando Taylor (24-1, 6 KOs) y Serrano (47-3-1, 31 KOs) regresen al Madison Square Garden el 11 de julio para su tercera pelea, volverán a ser el evento principal. Y esta vez, los encuentros femeninos conformarán toda la cartelera.

“Como dije la primera vez, nunca fue un sueño para mí pelear en el Garden porque nunca estuvo allí. Nunca supe que las mujeres podían encabezar el Garden”, dijo Serrano. “Así que la primera vez, fue como un sueño que no supe que tenía. Pero ahora, para estas chicas, soy una inspiración. Katie y yo somos una inspiración para pelear y encabezar una cartelera en el Garden. Ahora, poder encabezar y tener una cartelera solo para chicas es realmente increíble”.

Cartelera estelar

Taylor ganó la primera pelea por decisión dividida ante una multitud de 19 mil 187 personas que se dividió entre sus fanáticos irlandeses y los puertorriqueños de Serrano. Ganó una decisión unánime en la revancha el año pasado, obteniendo el visto bueno por un punto en las tarjetas de los tres jueces, como el evento coestelar de la victoria de Jake Paul sobre Mike Tyson en el estadio de los Dallas Cowboys.

Ambas peleadoras se verán las caras una vez más

La pelea de la trilogía, por los títulos indiscutibles de Taylor en las 140 libras, parece seguro que será otra pelea. Sin embargo, ambos insisten en que la acción de la cartelera que se transmitirá en Netflix comienza mucho antes de la pelea final.

“De principio a fin, va a ser calidad tras calidad tras calidad”, dijo Taylor. “Esto no es solo un truco. Esta va a ser simplemente una gran noche para el boxeo y estoy muy orgullosa de eso”.

La mexicana Yamileth Mercado estará en esta función

Les precederá en el cuadrilátero Alycia Baumgardner defendiendo sus títulos superpluma ante la española Jennifer Miranda. La cartelera también incluye combates por el título en peso supergallo entre la inglesa Ellie Scotney y la mexicana Yamileth ‘Yeimi’ Mercado, y en peso gallo entre la danesa Dina Thorslund y Shurretta Metcalf. En total, Most Valuable Promotions dijo que la cartelera contará con seis de las 15 mejores mujeres en la lista libra por libra femenina en Boxrec.com.

Legado glorioso

“Honestamente, no sabemos quién se va a llevar la pelea de la noche”, dijo Serrano.

Es difícil imaginar que no serán Serrano y Taylor, basado en sus dos peleas de acción. Ambos son pioneras del boxeo que se acercan al final de sus carreras. Taylor, de 38 años, que usaba un accesorio para la cabeza en el gimnasio para parecer un niño porque a las niñas no se les permitía boxear, ayudó a liderar el impulso para hacer del boxeo femenino un deporte olímpico y ganó la medalla de oro la primera vez que este compitió en Londres en 2012.

Cuando ahora va al gimnasio, está lleno de luchadoras.

Taylor va en busca de su tercera victoria

“Ese es el legado más orgulloso que podría dejar atrás”, dijo Taylor. “Solo para inspirar a la próxima generación”.

Serrano, de 36 años, campeona en un récord femenino de siete categorías y que sigue siendo la campeona de peso pluma, ya ha comenzado lo que será su transición a una carrera posterior a la pelea. Más tarde, la primera firmante del MVP firmó un contrato de por vida con la compañía promotora fundada por Paul y Nakisa Bidarian para convertirse en su presidenta de iniciativas de boxeo y será responsable de identificar, firmar y comercializar la lista de atletas femeninas.

Pero todavía no puede dejar de luchar. No cuando todos los enormes días de pago que la eludieron durante la mayor parte de su carrera han comenzado a llegar últimamente. Y no cuando todavía hay una oportunidad de finalmente lograr una victoria sobre Taylor.

“Significa mucho más esta vez ser una tarjeta solo para mujeres”, dijo Serrano. “Tener la oportunidad de pelear contra Katie Taylor una vez más es increíble. El día de pago es realmente increíble, pero compartir esta tarjeta con todas estas mujeres increíbles es lo mejor de la noche, creo. Escuchen, la oportunidad se presentó y creo que aquí hay un gran final para la historia, especialmente mi historia, cuando finalmente gano”, señaló.

Fuente: Tribuna