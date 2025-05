El club de Golf de Ciudad Obregón abrirá sus puertas este fin de semana para el Torneo Anual

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Será este viernes cuando salten al campo los jugadores que habrán de tomar parte en la edición número 57 del Torneo Anual de Golf de Invitación del Club de Golf de Ciudad Obregón, el cual es uno de los más importantes de toda la región.

El magno evento golfístico obregonense del 2025, y que reunirá a más de 200 jugadores de la Costa del Pacífico, tendrá lugar de viernes a domingo sobre una distancia de 54 hoyos en el sistema de medal play. Tal y como es una tradición las categorías serán desde la de Campeonato hasta la Seniors, pasando por la AA, A, B. C, D y Damas. En los Seniors jugarán golfistas mayores de 65 años.

Los primeros 18 hoyos se jugarán el viernes, con salidas a las 7:30 horas y 13.00 horas, y el mismo horario será para los 18 hoyos del sábado, para así comenzar con las primeras actividades del show.

LOS PREMIOS

Una bolsa en efectivo a repartir de 670 mil pesos para los mejores cuatro O'yeses en los hoyos par tres del dos, cuatro, seis catorce y 16, viernes y sábado y también se premiará con una inscripción para el Anual del próximo año al quinto lugar. Bolsa de golf (6), wedge (7), Laser Range Finder (8), Bocina (9) y Mochila (10).

Además del efectivo en los O'yeses, también estarán en juego dos automóviles para el primer 'hole-in-one' en los hoyos cuatro, seis y 16, el viernes y sábado, más un millón de pesos para el primer hole in one en el hoyo dos. Un carrito de golf para el primer hoyo en uno en el catorce y de no haber 'hole-in-one, se rifará durante la premiación.

TORNEO DE TENIS

Además de la tan esperada competencia del golf, también se desarrollará el Anual de Tenis, bajo la dirección y organización del pro Roberto Burboa Ayala. Las acciones tenística se jugará en las categorías Varonil A, B, C y Novatos singles, y dobles B y C.

Jugadores en acción

Femenil singles B, C y Novatas, Dobles B, Mixta C y Novatas, además de Infantil Mixto de diez años menores (punto verde).Habrá raquetas de premios para los primeros lugares.

Fuente: Tribuna.