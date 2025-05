Entrevista Exclusiva: El Hijo del Santo: El legado de una histórica trayectoria

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Hablar de lucha libre es hablar de parte de la cultura del país y hablar de un referente a nivel mundial; no hay otro más que el gran enmascarado de plata, el Santo, quien llevó este deporte a planos internacionales. A décadas de su fallecimiento, su legado ha seguido llenando Arenas a nivel mundial, de la mano de El Hijo del Santo, quien platicó en exclusiva con TRIBUNA sobre la legendaria carrera que ha tenido.

La leyenda que cuenta con más de 30 años de carrera entiende que portar dicha máscara representó una gran responsabilidad, pero haciendo un ejercicio de reflexión, se siente más que orgulloso de lo que ha logrado. “Hemos hecho un trabajo importante. El reto más importante es y ha sido conservar esta máscara. A veces uno no se reconoce, pero debo de decirlo, he tenido una carrera muy bonita y he portado orgullosamente esta máscara”, declaró.

Momentos imborrables

Con importantes cabelleras, máscaras y títulos en sus vitrinas, El Hijo del Santo atesora cada momento que ha tenido en la lucha; desde su debut hasta el conocer otros países han sido logros que se ganó a base de mucho trabajo.

“Afortunadamente he tenido muchos momentos importantes que han impulsado mi carrera. Por ejemplo, cuando debuté, cuando pisé por primera vez Japón, cuando luché en Europa o cuando gané títulos mundiales. Todos fueron importantes para que hicieran de El Hijo del Santo lo que es hoy”.

Actualmente, la Leyenda de Plata se encuentra realizando su gira de despedida, en donde inclusive ya tuvo su última lucha de apuestas en donde le quitó la tapa al Misterioso, Jr., en la Ciudad de México. Entre las latitudes que verán por última vez subirse al ring a El Hijo del Santo se encuentra Sonora, específicamente Navojoa, en donde se presentó e hizo vibrar a todo el público.

Sonora tierra de Grandes luchadores

“Tenía años sin estar en Sonora, poco más de 10 años, y estoy muy contento de estar aquí. Tierra de grandes luchadores, en Ciudad Obregón está Willy Cortez; él luchó con Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, entre otros, y como promotor me tocó también conocerlo. Con él hice giras en Sonora”, dijo.

Hijo del Santo, Santo Jr y Willy Cortez en la función de Navojoa

La lucha ha cambiado

Con décadas de trayectoria, el enmascarado ha sido testigo del cambio que se ha vivido en el pancracio mexicano, en donde poco a poco se está dejando la metodología de la vieja escuela.

Aunque confiesa que no quiere desmeritar el presente que tiene México en dicho deporte, él individualmente se queda con el tipo de técnica que había hace unos años, en donde prevalecía el llaveo e hizo que grandes figuras del ring se presentaran en otros países. “A mí me gustaba más la lucha de antaño, la lucha con la que me formé, el estilo de los Villanos, Fishman, Perro Aguayo, Santo, con esas grandes figuras, lucha a ras de lona. No me gusta hablar mal de la lucha de hoy, pero evolucionó, cambió; ya no hay esa esencia que hizo famosa a la lucha mexicana”.

El legado sigue

Con su retiro a la vuelta de la esquina, el legado del Santo pasará a una tercera generación: El Santo Jr., quien ya lleva poco más de 8 años de profesional, del cual El Hijo del Santo espera grandes cosas.

“Lleva desde el 2015 entrenando; obviamente, si yo no hubiera visto que tenía grandes cualidades, no lo hubiera permitido, pero es un joven con muchas armas, muy bien preparado en cuanto a lucha libre y lucha olímpica, y todo tipo de lucha. Él decidirá cómo pintará su carrera”, puntualizó.

