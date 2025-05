Los Portland Trail Blazers salen a la venta; los ingresos irán a la caridad

Comparta este artículo

Portland, Estados Unidos.- Los herederos de Paul G. Allen anunciaron el martes que han comenzado con el proceso de venta de los Trail Blazers de Portland. La venta del equipo es “consistente con la directiva que dejó Allen de vender eventualmente sus participaciones deportivas de todos sus equipos y dirigir todas las ganancias de la herencia a la filantropía”, dijeron los Trail Blazers en un comunicado.

Allen, el multimillonario cofundador de Microsoft, murió en 2018 a los 65 años por complicaciones de un linfoma no Hodgkin. Desde entonces, su hermana, Jody Allen, se ha desempeñado como presidenta de los Trail Blazers y los Seattle Seahawks de la NFL y fideicomisaria del Paul G. Allen Trust. Los herederos dijeron que han contratado a la firma de inversión neoyorquina Allen & Company y al bufete de abogados Hogan Lovells para liderar el proceso de venta, “que se estima que continuará en la temporada de baloncesto 2025-26”.

Allen compró a los Blazers en 1988

El equipo señaló en su anuncio que la Junta de Gobernadores de la NBA debe ratificar cualquier acuerdo de compra final.

Solo Blazers

Además de los Trail Blazers y los Seattle Seahawks, Allen fue copropietario de los Seattle Sounders de la Major League Soccer. El comunicado dice que el anuncio no afecta a los Seahawks ni a la participación del 25 por ciento de los herederos en los Sounders. Ninguno de esos equipos está a la venta. Allen compró los Trail Blazers en 1988, y le dijo a The Associated Press en ese momento que “para un verdadero fanático del juego, esto es un sueño hecho realidad”.

Los Blazers no ganan un título desde 1977

Desde su muerte, ha habido especulaciones generalizadas en torno a la futura propiedad de los Seahawks y los Trail Blazers. Allen estipuló en su testamento la eventual venta de ambos equipos, y las ganancias se destinarían a iniciativas filantrópicas.

Todo cambia

Según los informes, Jody Allen rechazó una oferta para comprar los Trail Blazers del cofundador de Nike, Phil Knight, por más de dos mil millones en 2022. En ese momento, no había discusiones en curso sobre la venta de los equipos, dijo en un inusual comunicado.

La quinteta se quedó sin playoffs esta campaña

“Llegará un momento en que eso cambie dados los planes de Paul de dedicar la gran mayoría de su riqueza a la filantropía, pero las propiedades de este tamaño y complejidad pueden tardar de 10 a 20 años en reducirse”, dijo. “No hay un cronograma predeterminado en el que los equipos deban ser vendidos”. A principios de este año, CNBC valoró a los Trail Blazers en tres mil 650 millones de dólares. En marzo, los Boston Celtics se vendieron por seis mil 100 millones de dólares.

Los Trail Blazers terminaron con marca de 36-46 esta temporada y se quedaron fuera de los playoffs por cuarto año consecutivo. Tienen la selección número 11 en el draft de la NBA del próximo mes, como se decidió en la lotería del draft del lunes por la noche.

Fuente: Tribuna