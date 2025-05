"Es remarihuano": Julio César Chávez arremete en contra de Jake Paul por burlase a su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido boxeador mexicano, conocido como 'El Campeón del Mundo', Julio César Chávez, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, porque no dudó en arremeter contra Jake Paul, y ponerlo en su lugar contundentemente, después de que este se burlara de las adicciones del mayor de sus hijos, el también pugilista, Julio César Chávez Jr., asegurando que él "es remarihuano".

E próximo 28 de junio de este 2025, Jake va a enfrentarse en contra de Julio César Jr., en la ciudad de California, Estados Unidos, por lo cual hace un par de horas tuvieron su primer encaramiento y su pesaje, en el que ambos se dijeron de cosas, como Paul que le dijo que no sabía que papi debía de acompañarlo, pero que no podría subirse a salvarlo, mientras que el mayor de los hermanos Chávez le dijo que se confundió porque solo le gusta pelear con viejitos.

Después de este encaramiento, el youtuber estadounidense, que es reconocido por ganarle a Mike Tyson, lanzó más burlas contra el joven Julio César y hasta hizo referencia a su pasado con las adicciones, señalando que mejor lo hubieran metido a trabajar en Disney en vez de hundir el legado de su padre: "Este tipo es un cobarde. Él debería haber estado en un programa de Disney Channel en lugar de arruinar el legado que dejó su padre Julio César Chávez y no convertirse en una vergüenza. El 28 de junio lo convertiré en un meme".

Ante esta situación, el campeón del mundo no dudó en hacerle frente y en una entrevista no se tentó el corazón y dejó en claro que su hijo se estaba esforzando verdaderamente con un gran entrenamiento, asegurando que si en todo el mes y medio que falta para la lucha, se enfoca, ese día no habrá nada que lo haga perder: "Es un despertar de él, es solo por hoy, mañana, quién sabe lo que pueda pasar, pero mientras él siga así, enfocado en su entrenamiento y no haga sus pend..., se los aseguró que le va a ganar".

Finalmente, al hablar específicamente de Jake y lo que dijo de su hijo, el padre de Nicole Chávez declaró que él también era adicto a la marihuana, y que dijera lo que quisiera, porque al final, en el ring su hijo lo callaría y podría ganarle con el tipo de entrenamiento que tiene: "Él puede hablar de lo que quiera, él es remarihuano el cab..., y nadie le dice nada. Así como se está preparando Julio, si sigue así hasta la pelea, no hay por donde le gane Jake Paul, porque Jake Paul no es peleador".

Fuente: Tribuna del Yaqui