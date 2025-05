Grandes Ligas reconoce el gran momento a la ofensiva del mexicano Jonathan Aranda

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- La legión de peloteros mexicanos que iniciaron la temporada 2025 de las Grandes Ligas han sido piezas importantes en sus respectivos equipos, pero hay uno que está viviendo su mejor momento y hasta el propio portal de la MLB lo reconoció, se trata del tijuanense Jonathan Aranda.

El actual pelotero de los Tampa Bay Rays, batea para .315 con seis jonrones y 20 carreras producidas, siendo además en la mayoría de sus compromisos el cuarto en la orden al bat. Según el sitio de las Grandes Ligas, el azteca desde que era un niño ya mostraba su talento. “Siempre fue un gran bateador. Siempre tuvo un buen swing”. dijo el receptor de los Toronto Blue Jays, el también mexicano Alejandro Kirk, un amigo de la infancia.

Esa reputación para el también jugador de los Yaquis de Ciudad Obregón se mantuvo a lo largo de su paso por ligas menores. Basta con preguntarle al abridor de los Rays,Taj Bradley, compañero de equipo del cañonero. “Ése es él. Siempre ha sido así. Lo único que sabías de este muchacho en el clubhouse, si nunca habías jugado con él, era... ‘Es simplemente un gran bateador’. Eso era lo que se decía en el clubhouse”, declaró el lanzador.

Ahora, eso mismo se comenta cada vez más dentro del Big Show. Con más de un cuarto de la campaña ya transcurrido, lo que Aranda está haciendo ya no puede considerarse como simplemente un buen inicio, sino todo lo contrario. Está demostrando ser lo que los Rays creían que podía ser y lo que siempre ha sido.

“Creo que no se habla mucho de eso, simplemente porque no es necesariamente un nombre muy conocido, pero creo que aquí todos sabíamos que tenía esta capacidad. Ha sido increíblemente impresionante, pero no creo que nadie aquí esté sorprendido. Todos lo hemos visto simplemente castigar la bola durante tramos como éste y es simplemente divertido verlo”, afirmó el abridor de Tampa Bay, Zack Littell.

Cabe destacar que Jonathan Aranda también poseía el sexto promedio de bateo más alto de las Mayores, el tercer mejor porcentaje de estar en base y un slugging entre los mejores 10. Y las métricas subyacentes demuestran que su momento no ha sido una simple casualidad. El jugador de 26 años de edad llegó a la jornada del jueves con una tasa de contacto fuerte del 58.2 por ciento, la sexta mejor de Grandes Ligas, y una velocidad de salida promedio de 94.4 millas por hora, igual a la de los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Juan Soto. Según Statcast, sus cifras esperadas están entre el 5 por ciento superior en el juego.

“Me siento bien ahora mismo. Con mucha confianza. Simplemente estoy buscando ese pitcheo que pueda dar con fuerza, y eso es lo que vengo haciendo”, sentenció el mexicano referente a su presente.