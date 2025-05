Juan Soto es abucheado en su regreso al Bronx; Yankees se lleva el primero

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- Juan Soto fue pieza importante en la llegada de los Yankees a la final de la Serie del Mundial la temporada pasada, y aunque sus números no fueron malos, la afición no olvida que el pelotero abandonó al equipo para irse a jugar con el enemigo de la zona.

Los fanáticos se pusieron de pie para recibir al dominicano en su regreso al Yankee Stadium. Fue un raro abucheo de pie para el dominicano, quien respondió quitándose el casco para saludar a la multitud, pero ellos no respondieron de la misma manera. "Simplemente lo hice", recordó Soto después del partido. "A los muchachos les encantó", declaró.

Después de rechazar la fortuna de la familia Steinbrenner por el dinero aún más inmenso del dueño del otro conjunto de New York, los Mets, Steve Cohen, Soto se fue de 2-0 con tres bases por bolas en una derrota por 6-2 en la Serie del Subway del pasado viernes por la noche, su primer juego de regreso en el Bronx desde la derrota del otoño pasado que tuvieron ante Los Angeles Dodgers.

En la parte baja de la primera, cuando corrió hacia el jardín derecho, muchos de los Bleacher le dieron la espalda. Cuando atrapó el elevado de Bellinger que puso fin a la octava y lanzó la pelota a las gradas, un fanático la devolvió al campo, provocando aplausos y mostrando que no tienen una buena imagen con el dominicano.

Por otra parte Soto lanzó un débil tiro de tres botes al plato tras el elevado de 243 pies de Volpe en una tercera entrada de cuatro carreras para los de la Americana, y luego anotó tras su segunda base por bolas, con el sencillo de Brandon Nimmo en la cuarta. Ante eso, Soto se rió y sonrió cuando comenzó la avalancha de abucheos. El cuatro veces Jugador de las Estrellas de 26 años pensó que fue el peor abucheo que ha recibido.

"Hay que aceptarlo. Al final, lo que te den, es lo que es. Tienes que ser un profesional. Tienes que tomarlo como un hombre. Simplemente estaba disfrutando el momento", dijo el cañonero.

Aunque hay una gran rivalidad en la zona, el aficionado de ambas novenas pueden estar felices, ya que ambos equipos lideran sus divisiones tras el primero de seis enfrentamientos de la Serie de esta temporada: los Yankees lideran la División Este de la Liga Americana con 26-18 y los Mets, primeros en la División Este del viejo circuito 28-17.

Fuente: Tribuna