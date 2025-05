Carlos Alcaraz domina de nuevo a Jannik Sinner y se corona en el Abierto de Italia

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Solo hay un jugador que está venciendo consistentemente a Jannik Sinner, y lo ha conseguido no solamente en una ocasión, sino en cuatro de manera consecutiva.

Carlos Alcaraz volvió a derrotar a Sinner, ahora en la final de Roma por 7-6 (5), 6-1, para ganar su primer Abierto de Italia el domingo y sumar otro gran título en tierra batida a su palmarés. “Estoy orgulloso de mí mismo, de la forma en que afronté el partido mentalmente. Tácticamente creo que lo hice bastante bien desde el primer hasta el último punto”, dijo Alcaraz. “Mantuve mi nivel durante todo el partido”.

La victoria de Alcaraz ante los aficionados de Sinner en el Foro Itálico rompió la racha de 26 victorias consecutivas del italiano, que se remontaba a octubre, cuando Alcaraz lo venció en la final del Abierto de China en un desempate en el tercer set. Alcaraz ahora lidera la serie de su carrera entre ambos por 7-4.

De vuelta al ruedo

Fue el primer torneo de Sinner después de una suspensión de tres meses por dopaje.

Sinner regresó a la actividad en este torneo

“Estoy muy feliz de ver a Jannik de vuelta a este nivel increíble", dijo Alcaraz. “Estoy seguro de que no fue fácil para él volver después de tres meses sin jugar. Llegar a la final aquí es una locura”. Alcaraz también consolidó su condición de favorito para defender su título en el Abierto de Francia, que comienza el próximo domingo. Alcaraz agregó: “Vencer a Jannik, ganar Roma. Creo que ambas cosas mezcladas te dan una gran confianza al venir a París. Siempre digo que la final no se trata de jugar, la final se trata de ganar, de ir a por todas. Me repetía eso a mí mismo todo el tiempo”.

“En tierra batida en este momento, eres el mejor jugador”, dijo Sinner.

Estropea la fiesta

Sinner jugaba su primer torneo desde que ganó su tercer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero. En febrero, el italiano llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA, por sus siglas en inglés) que generó interrogantes, ya que la suspensión de tres meses le permitió no perderse ningún Grand Slam y regresar a su torneo local. Sinner dijo que él y su equipo pasaron por “tres meses que no fueron nada fáciles, por lo que lograr este resultado aquí es realmente grande” y que “deberíamos estar muy orgullosos”.

Y agregó: “Traemos a casa un trofeo muy especial, aunque quisiera el otro”.

Sinner intentaba convertirse en el primer jugador local en ganar el Abierto de Italia desde Adriano Panatta en 1976. También estaba tratando de completar una barrida de los títulos individuales de Roma para Italia después de que Jasmine Paolini ganara el trofeo femenino el sábado. Paolini y su compañera Sara Errani también defendieron su título de dobles femenino el domingo, convirtiendo a Paolini en la primera mujer desde Monica Seles en 1990 en barrer los títulos de individuales y dobles de Roma en el mismo año.

Un gran número de los 10 mil 500 aficionados en el Campo Centrale estaban vestidos de naranja, el color del tema de Sinner, y coreaban el nombre de Sinner incluso antes de que comenzara el partido, e incluso después de que Sinner perdiera.

“Me dieron mucha energía, mucho coraje para estar aquí en la cancha, lo intenté con todo lo que tenía”, dijo Sinner a la multitud. “Fue algo muy, muy especial. Gracias”. Sinner también bromeó sobre ofrecer un “agradecimiento especial” a su hermano, Mark, “quien en lugar de estar aquí, decidió ir a Imola a ver la Fórmula 1”.

Desperdicia ventaja

Sinner desperdició dos puntos de set con el saque de Alcaraz cuando lideraba 6-5 en el primer set y luego Alcaraz se adelantó en el desempate con dos aces y se aferró para sellarlo antes de navegar en el segundo set.

En el tercer punto de partido de Alcaraz, Sinner corrió hacia abajo una dejada, pero Alcaraz estaba esperando su respuesta y conectó una volea ganadora en la cancha abierta.

El español mostró un gran nivel en este torneo

A continuación, Alcaraz extendió las manos y esbozó una amplia sonrisa.

Alcaraz conectó 19 tiros ganadores contra siete de Sinner y solo tuvo un error no forzado más que su oponente: 31-30. La mitad de los errores de Sinner provinieron de su revés, que suele ser su tiro más confiable. Alcaraz, cuatro veces campeón de Grand Slam, volverá a subir al No. 2 del ranking el lunes después de su tercera final en tres eventos de tierra batida esta temporada. Ganó el Masters de Montecarlo y terminó subcampeón en el Abierto de Barcelona antes de retirarse del Abierto de Madrid debido a una lesión.

Después de haber ganado también el Abierto de Madrid en 2022 y 2023, Alcaraz se convirtió en el quinto hombre en ganar los tres Masters 1000 de tierra batida después de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Gustavo Kuerten y Marcelo Ríos.

