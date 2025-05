México descarta a Julio Urías para Clásico Mundial de Beisbol 2026 por suspensión en MLB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Es oficial! Este lunes 19 de mayo se confirmó que el lanzador sinaloense Julio Urías continúa vetado del beisbol mexicano y por ende, no podrá ser parte de la novena de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Esta información fue confirmada por el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega, quien recordó que en estos momentos el culichi sigue cumpliendo su sentencia en Estados Unidos.

Como se recordará, en septiembre de 2023 salió a la luz que Urías había agredido a su esposa, Daisy Pérez, luego de acudir a un partido de futbol en el Estadio BMO en Exposition Park. Las autoridades del condado de Los Ángeles formularon cinco delitos menores contra el mexicano, de 28 años, entre ellos agresión conyugal y agresión doméstica. Esto ocasionó una suspensión por parte de la Major League Baseball (MLB).

Pero además, el culichi obtuvo una sentencia por parte de las autoridades estadounidenses, quienes determinaron que el exestrella de Los Ángeles Dodgers tendría que cumplir 36 meses de libertad condicional, así como 30 días de trabajo comunitario, tomar un curso de asesoramiento sobre violencia doméstica con duración de 52 semanas y pagar una multa económica para el fondo de violencia doméstica y una compensación a la víctima.

Julio Urías no será parte del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Por tales razones, Julio se perderá el próximo Clásico Mundial, donde Benjamín Gil volverá a ser el comandante del equipo tricolor: "Desafortunadamente para él, cumpliendo con las características de las sanciones que ha tenido, los delitos tipificados que la autoridad ha demarcado te dan un proceso de 36 meses que no cumplen a darse para el Clásico Mundial. Independientemente de ello, lo he expresado en LMB: hasta que eso no ocurra, no vamos a tomar ninguna determinación al respecto", dijo el presidente de la LMB.

Como se sabe. el pitcher sinaloense ya había podido ser parte de este especial torneo, pues formó parte del equipo de México que tuvo una destacada participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, donde avanzaron hasta semifinales y obtuvieron el tercer lugar de la competencia. Desafortunadamente, su participación para el próximo año ya fue descartada.

Fuente: Tribuna