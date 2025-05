Antonelli se convierte en el ganador de la pole más joven en la historia de la F1

Comparta este artículo

Miami Gardens, Estados Unidos.- El australiano Kimi Antonelli se convirtió en el ganador más joven de una pole en cualquier evento de Fórmula 1 en la historia, cuando el piloto de Mercedes ganó el viernes el primer puesto de salida para la carrera sprint, previa al Gran Premio de Miami que se correrá el domingo en la pista callejera de 5.412 kilómetros que rodea el Hard Rock Stadium.

Antonelli está en su primera temporada en la F1, donde Mercedes lo contrató para reemplazar al siete veces campeón Lewis Hamilton, quien se mudó a Ferrari. Mercedes tiene una gran fe en que el italiano puede cumplir, y lo hizo en la clasificación para la segunda carrera al sprint de la temporada. El piloto de 18 años 8 meses y 8 días dominó con un tiempo de 1:26.482 y con ello estremeció a todo el autódromo.

El italiano es felicitado por Hamilton

“Me siento en la luna, no esperaba esto”, dijo Antonelli después de la carrera de clasificación. “Fue una clasificación muy intensa”, comentó. “Me he sentido muy bien desde esta mañana y me he sentido muy confiado de cara a la clasificación. Muy contento de conseguir la primera pole. Va a ser bonito empezar en primera fila y ver cómo podemos hacerlo en el sprint”, señaló el juvenil piloto de Bologña.

Bien escoltado

Comenzará la carrera al sprint del sábado junto al actual líder de puntos de la F1, Oscar Piastri de McLaren, quien perdió la pole por .045 segundos ante Antonelli. Es la primera vez desde 2009 que un piloto italiano gana una pole en la F1. Lando Norris, segundo en la clasificación, se clasificó tercero para McLaren y fue seguido por Max Verstappen, quien llegó a Miami a tiempo para la práctica del viernes después de saltarse las actividades del jueves al dar la bienvenida a su primer hijo con su pareja Kelly Piquet.

George Russell, el piloto líder de Mercedes, se clasificó quinto y fue seguido por los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Hamilton. Alex Albon, de Williams, fue octavo, seguido por Isack Hadjar, de Racing Bulls, y Fernando Alonso, de Aston Martin.

Seguirá en Miami

La Fórmula 1 anunció el viernes una extensión de 10 años con el Gran Premio de Miami que garantizará que el evento permanezca en el calendario hasta 2041.

“Desde nuestro punto de vista, nos permite decir que este evento está aquí para quedarse por mucho tiempo”, dijo Tom Garfinkel, socio gerente del Gran Premio de Miami. “Asegurar una extensión de 10 años con la Fórmula 1 hasta 2041 es un hito extraordinario para todos nosotros en South Florida Motorsports y un verdadero testimonio del arduo trabajo de nuestro equipo, la fortaleza de nuestras asociaciones, el apoyo de nuestra comunidad y el crecimiento del deporte en los Estados Unidos”.

La carrera debutó en 2022 como la segunda carrera de F1 en Estados Unidos en el calendario. La carrera del domingo será la cuarta en lo que originalmente era un contrato de 10 años entre los promotores de Miami y la F1.

Ahora hay tres carreras de F1 en los Estados Unidos cada año. Las Vegas se agregó al calendario en 2023 y la F1 también hace una parada en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

Fuente: Tribuna