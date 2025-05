Así puedes ver la pelea de box de 'Canelo' vs Scull en México desde Arabia Saudita

Ciudad de México. – El ídolo del box mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez de nuevo estará en el ring pero ahora desde Arabia Saudita en donde enfrentará al cubano William Scull por los campeonatos indiscutidos de los supermedios de la AMB, OMB, CMB y FIB; 'el Canelo' fue despojado de la corona de la Federación Internacional de Boxeo por negarse a pelear contra su actual rival.

'El Canelo' Álvarez, con 34 años de edad, ostenta una marca de 62 triunfos de los cuales 39 fueron en dos empates y solo tuvo dos descalabros ante Floyd Mayweather Jr y Dmitry Bivol, para el boxeador tapatío esta es la primera pelea del año, de acuerdo a su agenda boxística llevada a cabo durante el mes de mayo para conmemorar las fiestas del cinco de mayo.

Su oponente será William Scull, quien llegará en calidad de invicto en 29 peleas, una de las ventajas mostradas por el peleador cubano es su altura al medir 1.81 metros y le saca una diferencia de 10 centímetros a tapatío con lo cual ha declarado mantendrá a distancia al Canelo para cansarlo y obtener la victoria, declaró a La Afición.

El reto del Canelo será volver a ser campeón en el cierre de su carrera a lo grande en este evento llevado a cabo en Arabia Saudita, la ceremonia de pesaje se llevó a cabo este viernes en el ANB arena de Riad, Arabia Saudita; ambos boxeadores dieron el pesaje, William Scull 166.1 libras; por su parte el Canelo Álvarez dio 167.1 libras, ambos están en el peso aunque el Consejo Mundial del Boxeo estableció un límite de ocho kilos de diferencia.

"No importa el tamaño. Es un gran peleador, pero no me importa que sea más grande, esto no es nada para mí", Canelo Álvarez demuestra su confianza para enfrentar a William Scull.