Fin de una era; Gregg Popovich dejará de ser el entrenador de los Spurs

San Antonio, Estados Unidos.- El legendario Gregg Popovich dio a conocer su renuncia como entrenador de los San Antonio Spurs el viernes, poniendo fin a una asombrosa carrera de tres décadas que lo vio llevar al equipo texano a obtener cinco campeonatos de la NBA, convertirse en el líder de victorias de todos los tiempos de la liga y ser incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto.

Seguirá siendo el presidente del equipo. Mitch Johnson, un asistente de los Spurs que reemplazó a Popovich durante los últimos 77 partidos de la temporada, se convierte en el entrenador en jefe del equipo.

“El mejor”

Popovich, de 76 años, se perdió todos menos cinco partidos esta temporada después de sufrir un derrame cerebral en el estadio del equipo el 2 de noviembre. No ha hablado públicamente desde entonces, aunque se había dirigido a su equipo al menos una vez y emitió un comunicado a finales de marzo diciendo que esperaba volver a entrenar. Eso ya no va a pasar.

Popovich decide hacerse a un lado

“Estoy eternamente agradecido a los maravillosos jugadores, entrenadores, personal y fanáticos que me permitieron servirles como entrenador en jefe de los Spurs y estoy emocionado por la oportunidad de continuar apoyando a la organización, la comunidad y la ciudad que son tan significativas para mí”, dijo Popovich.

Manú, Duncan y Parker le dieron varios títulos

La carrera de Popovich termina con un récord de 1,422-869, que incluye los 77 juegos, 32 victorias y 45 derrotas, que fueron dirigidos por Johnson esta temporada. También ganó 170 partidos de playoffs con los Spurs, la mayor cantidad para cualquier entrenador con un solo equipo y la tercera mayor cantidad en general, solo detrás de los 229 de Phil Jackson y los 171 de Pat Riley.

“El mejor que ha habido”, dijo el gran jugador de los Spurs Manu Ginóbili el año pasado sobre Popovich.

Campeón olímpico y de la NBA

Popovich fue tres veces entrenador del año, llevó a Estados Unidos a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y entrenó a seis miembros del Salón de la Fama en San Antonio: Ginóbili, David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Dominique Wilkins y Pau Gasol. Se enfrentó a 170 entrenadores diferentes durante su tiempo en la NBA y se han realizado 303 cambios de entrenador en la liga, incluidos movimientos interinos, durante la era Popovich.

“Tengo un video en mi teléfono que no tiene precio”, dijo Chris Paul, quien jugó para los Spurs la temporada pasada, yendo allí, en gran parte, debido al atractivo de jugar para Popovich. “Estábamos nosotros en Oklahoma City, antes del enfrentamiento, y Pop está haciendo cosas de manejo de la pelota. Todos estos años siempre he visto a Pop entrenando con traje, pero no sabía lo trabajador que era cuando se trata de entrenar”.

Esa ética de trabajo, dijo Paul, se trasladó a este año después del derrame cerebral y el compromiso de Popovich con su proceso de rehabilitación.

“Fui el primero en llegar a la arena para los juegos, y pasaba por la sala de entrenamiento y Pop estaba en la caminadora”, dijo Paul. “De hecho, tuve la oportunidad de estar allí mientras Pop está haciendo rehabilitación o lo que sea. Así que, ver lo duro que trabaja, eso es lo que me alegro de haber tenido la oportunidad de ver. No tenía nada que ver con el baloncesto. Simplemente demostró quién es él”.

Cambio de dirección

Popovich, en su papel de gerente general de los Spurs, tomó la decisión de despedir al entrenador Bob Hill y ascenderse a ese puesto el 10 de diciembre de 1996. El momento parecía, en el mejor de los casos, incómodo. Los Spurs tenían marca de 3-15 en ese momento, habiendo jugado los 18 partidos sin Robinson, quien estaba a punto de regresar de una lesión. Popovich asumió el cargo el día que Robinson regresó a la alineación.

“Era necesario un cambio de dirección”, dijo Popovich ese día.

Los Spurs no habían vuelto a cambiar de dirección desde entonces.

Con Robinson y Duncan inició su éxito en el equipo

La suerte cambió, Duncan fue elegido con la primera selección global en el draft de 1997, pero la dirección bajo Popovich siempre fue la misma. El primer campeonato llegó en 1999; Le siguieron otros en 2003, 2005, 2007 y 2014. En sus primeras 22 temporadas como entrenador en jefe, los Spurs tuvieron 22 récords ganadores, las primeras 20 de esas temporadas ganando al menos el 60 por ciento de las veces.

Su decisión de alejarse ahora se produce cuando los Spurs acaban de completar el segundo año de una reconstrucción en torno a la estrella francesa Victor Wembanyama, quien llegó promocionado como el próximo grande de San Antonio y no ha hecho nada que sugiera que no estará a la altura de esa factura.

“El éxito sostenido de Gregg Popovich como entrenador en jefe de los San Antonio Spurs es incomparable... Hay pocas personas en la comunidad del baloncesto tan queridas y veneradas como el entrenador Pop”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Fuente: Tribuna