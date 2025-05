¡Hay tiro en Arabia Saudita! Saúl ‘Canelo’ Álvarez y William Scull cumplen con el peso

Comparta este artículo

Riad, Arabia Saudita.- Todo está listo para que hoy se conozca al verdadero campeón indiscutido de las 168 libras, ya que tanto Saúl ‘Canelo’ Álvarez y William Scull superaron la primera prueba que era vencer a la ‘romana’. Ambos pugilistas marcaron por debajo de las 168 libras (76.20 kg), pactadas para la división de los supermedianos en donde estarán en juego los cuatro cinturones mundiales: Tres están en poder del mexicano, mientras que el cubano ostenta otro.

Scull, de 32 años fue el primero en subir a la báscula este viernes en la ceremonia y registró 166.1 libras (75.34 kg). Mientras que ‘Canelo’ superó a su oponente por una libra, registrando 167.1 libras (75.79 kg). “Estamos listos para mañana. No me importa un car**el tamaño. Para mí no es importante, cuando eres un buen peleador eso no importa”, dijo Álvarez tras el pesaje.

Tal y como lo dijo el mexicano, esta no será la primera ocasión en la que choque con un rival de mayor talla, ya que ha sido una constante desde que subió a la división de los supermedianos; nombres como los de Jermell Charlo, Callum Smith, Sergey Kovalev, superaban al tapatío físicamente.

Por otra parte, Jaime Munguía y el francés Bruno Surace, quienes estarán en la coestelar también cumplieron con el peso. El de Tijuana subió a la báscula con registro de 167.7 libras, lo mismo pesó Surace, dando luz verde para la revancha que tiene muchos cosas en juego, pues otro descalabro del excampeón lo podría dejar fuera de las grandes ligas del boxeo, mientras que una victoria sería revindicar su carrera.

A su vez, el sinaloense Marco Verde y su rival Michel Polina no tuvieron problemas con la báscula al marcar las 160 libras y estar listos para pelear. Este combate es de gran expectativa pues significa el debut del joven sinaloense que ilusionó a todo el país el año pasado, llegando a la gran final de los Juegos Olímpicos de París en la disciplina de boxeo. Y aunque al final se quedó con la plata, dejó buenas sensaciones arriba del ring.

¿Dónde ver?

La función que se celebrará este sábado en Riad, Arabia Saudita, estará disponible exclusivamente a través de DAZN, a partir de las 11:00 horas (Tiempo de Sonora). Mientras que otras televisoras sí van a transmitir el combate, pero diferido.

Cartelera

Saúl 'Canelo' Álvarez vs. William Scull (Unificación de los cuatro títulos mundiales del peso supermediano)

Jaime Munguía vs. Bruno Surace II (Peso supermediano)

Badou Jack vs. Noel Mikaelyan (Título mundial WBC del peso crucero)

Martin Bakole vs. Efe Ajagba (Peso pesado)

Marco Verde vs. Michel Polina

Brayan León vs. Aarón Guerrero

Fuente: Tribuna.