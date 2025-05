McLaren "dejará correr" a Piastri y Norris mientras luchan por el campeonato de F1

Comparta este artículo

Miami Gardens, Estados Unidos.- Apenas cinco carreras en la temporada de Fórmula 1 y ya hay una atractiva batalla por el campeonato con implicaciones en la organización interna. Oscar Piastri ha demostrado agresivamente que no se sentará detrás de su compañero de equipo Lando Norris, lo que permite que Norris se convierta en el piloto número 1 ungido en McLaren Racing. El australiano lo hizo ganando tres de las primeras cinco carreras de esta temporada para tomar el liderato en la clasificación de pilotos.

Piastri ha tenido un gran inicio de temporada

Norris, que en algún momento fue el campeón designado por McLaren, se encuentra a 10 puntos de Piastri con una victoria en la temporada. Y mientras la F1 se traslada a Estados Unidos para el Gran Premio de Miami el domingo, el jefe de McLaren, Zak Brown, insistió en que no habrá problemas internos con esta lucha por el campeonato y, por ahora, dejará que se desarrolle de forma natural.

Norris ha sido el primer piloto de la escudería

“Déjenlos correr”, señaló Brown. No designará un número 1 ni emitirá ninguna orden de equipo hasta que llegue un momento en el que uno de los pilotos se haya separado claramente en la carrera por el título. “Solo tomaremos esa decisión si queda claro, como lo hizo el año pasado en cierto punto”, dijo Brown. “Hasta entonces, recibirán el mismo tratamiento. Puede haber casos en los que uno tenga una actualización que el otro aún no tenga, pero ese es el alcance de la misma en este momento. Queremos que corran”.

Merecido

Norris obtuvo la primera victoria de su carrera en Miami el año pasado cuando rompió la racha de dos victorias consecutivas de Max Verstappen en el evento organizado en el Hard Rock Stadium. Norris, promocionado como la gran esperanza de McLaren, había adoptado el apodo despectivo de ‘Lando No Wins’ cuando llegó a Miami, donde rápidamente se despojó de la etiqueta y tuvo una ruidosa celebración de la victoria en South Beach.

Luego se le preguntó a Norris si le preocupa que Piastri haya aprovechado el impulso al ganar tres carreras desde la única victoria de Norris.

“No me preocupo en absoluto. Está haciendo un buen trabajo y se lo merece. Nada más que eso”, dijo Norris. “No creo tanto en el tema del impulso. Estoy haciendo lo que puedo. Está claro que he cometido algunos errores y no al nivel que necesito estar, pero creo que puedo estar a ese nivel muy pronto. Es la sexta ronda de 24. No voy a decir eso para siempre, pero sé que necesito moverme y ponerme en marcha un poco”, continuó Norris.

“La velocidad está ahí, el ritmo está ahí, el ritmo de carrera definitivamente está ahí. Es solo una cosa que necesito ordenar. Es algo difícil, pero estoy seguro de que lo conseguiré”.

Hamilton admite problemas

El paso de Lewis Hamilton a Ferrari esta temporada ha sido lento para el siete veces campeón y ha admitido que los problemas mostrados hasta ahora podrían continuar durante todo el año.

Hamilton está en su primer año con Ferrari después de 12 temporadas en Mercedes. Ganó la carrera al sprint en Shanghái con Ferrari, pero aún no ha logrado un resultado entre los cuatro primeros en ningún Gran Premio. Hamilton está a 16 puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc en la clasificación de pilotos. Comparó su transición actual con cuando se unió la escudería de Mercedes.

Hamilton pide paciencia para adaptarse a Ferrari

“Los primeros seis meses fueron duros para acostumbrarse a trabajar con gente nueva. Obviamente, los ingenieros con los que estoy trabajando ahora están acostumbrados a configurar un coche para un conductor diferente y un estilo de conducción diferente, y yo estoy acostumbrado a conducir un coche con un estilo de conducción diferente”, dijo Hamilton. “Así que es una combinación de un montón de cosas diferentes. Definitivamente estoy trabajando duro para adaptarme a esto”.

También está tratando de adaptarse a pasar más tiempo en Italia, un país donde está luchando por aprender el idioma, pero atiborrándose de la comida.

“Trato de mantenerme alejado de las pizzas y la pasta, con las que no me está yendo muy bien”, dijo Hamilton. “Comí como tres pizzas en dos días. Tengo mi conexión, él sigue trayéndome una pizza”.

“Actualmente no vivo en Italia, pero pasar más tiempo es algo que realmente quiero intentar hacer a lo largo del año”, continuó. “Mi italiano no está progresando realmente, así que probablemente tenga que meterme más en el meollo de la cuestión. Pero el equipo ha estado bien. Muchos cambios, una gran cantidad de trabajo ha estado sucediendo desde mis primeros días allí”.

Fuente: Tribuna