Jonathan Aranda ya sueña con portal los colores verde, blanco y rojo en el Clásico Mundial

Florida, Estados Unidos.- Fue este lunes 19 de mayo cuando los dirigentes del beisbol mexicano presentaron a Benjamín Gil como manager del Tri para el próximo Clásico Mundial del 2026. Con la meta de superar lo realizado en la pasada edición, el 'Jefe' deberá de contar con un gran plantel.

Y sin duda alguna una de los mejores jugadores a la ofensiva que tiene el país es el tijuanense Jonathan Aranda, quien inclusive para una entrevista en el portal de las Grandes Ligas, levantó la mano para formar parte de la selección nacional. "Es algo muy grande. Me enorgullece ser mexicano y poder representarlo, porque no siempre se van a prestar esas oportunidades y es algo muy bonito”, dijo el actual jugador de los Tampa Bay Rays.

Varios países han empezado a prepararse de cara a su participación. Desde estrellas confirmadas de la talla de Aaron Judge, Paul Skenes y Francisco Lindor, hasta nombramientos en el banco y gerencia de varias selecciones, van dándole forma a la siguiente competencia. Por lo que se espera que en México no sea la excepción.

“Me siento muy bien, contento conmigo mismo que están pudiendo salir los resultados. Vamos empezando muy bien el arranque; me estoy cuidando, estoy haciendo una buena recuperación para poder tener esos juegos diarios en el terreno y no tener que salir por algún tipo de lesión”, comentó. "Bueno, amigo, ya lo he dicho varias veces. Yo estoy listo para ponerme la camiseta de México una vez más”, afirmó. “Siempre va a ser un orgullo poder representar a mi país”, sentenció.

La escuadra tricolor es parte del Grupo B junto a los Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, donde los juegos se disputarán en Houston entre el 6 y el 11 de marzo. Será en esa misma sede donde los clasificados del Grupo A y B disputarán los cuartos de final, ronda a la que México superó la edición pasada.

Actualmente el jugador de los Yaquis en la Liga Mexicana del Pacífico, se ubica quinto en promedio de bateo (.309), cuarto en porcentaje para llegar a las almohadillas (.394) y quinto en OPS (.898) en el Joven Circuito. Además, las métricas avanzadas lo respaldan, evidenciando que el éxito no puede verse como producto de la casualidad.

Fuente: Tribuna