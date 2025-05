Knicks y Pacers se preparan para otra ronda en su rivalidad de playoffs

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Jalen Brunson sostenía una silla de acero. Tyrese Haliburton tenía nudillos de bronce. Mientras los bases estrella se miraban entre sí en un ring de lucha libre de la WWE el verano pasado en el Madison Square Garden, parecía un siguiente paso apropiado en la rivalidad entre los Indiana Pacers y los New York Knicks. Ya ha presentado cabezazos y estrangulamientos, así que ¿por qué no armas?

Los equipos volverán a enfrentarse a partir del miércoles por la noche en el Juego 1 del primer viaje de los Knicks a las finales de la Conferencia Este en 25 años, con el ganador de su noveno enfrentamiento de playoffs dirigiéndose a las Finales de la NBA.

“Obviamente es una rivalidad histórica entre las dos franquicias, así que agregarle otro capítulo va a ser muy divertido”, dijo Haliburton.

Seguro que lo fue para Haliburton y los Pacers el año pasado cuando los equipos se enfrentaron en la segunda ronda. Indiana ganó el Juego 7 en el Madison Square Garden contra un equipo de los Knicks que fue diezmado por las lesiones, disparando un récord de playoffs de la NBA de 67.1 por ciento desde el campo en una paliza de 130-109. Haliburton anotó 26 puntos y luego usó una sudadera en su conferencia de prensa con una foto de Reggie Miller haciendo una señal de estrangulamiento hacia el fanático de los Knicks, Spike Lee, en la banca durante un juego de playoffs tres décadas antes.

Del ring a la duela

Haliburton regresó al Garden para trolear a los fanáticos de Nueva York nuevamente aproximadamente un mes después, intentando interferir en un partido en nombre de Logan Paul. Brunson, con un asiento en la multitud cerca del ring, intervino y LA Knight cubrió a Paul. Después de la lucha, Brunson agarró la silla y entró al ring para proteger al ganador cuando parecía que Paul y Haliburton lo tenían rodeado.

Haliburton sabe encender la rivalidad con los Knicks

“¡Volveré! ¡Volveré!” Gritó Haliburton a los fanáticos después de salir del ring.

Bueno, aquí viene.

“Obviamente era algo que quería hacer y la forma en que jugó el año pasado en los playoffs, quiero decir, fue apropiado”, dijo Brunson. “Y así, jugó bien en el Garden. Obviamente, los fanáticos de los Knicks y los fanáticos de los Pacers, van y vienen. Pero creo que hizo un gran trabajo con él el año pasado, pero ahora estamos avanzando”.

Un clásico

Una serie entre los Knicks y los Pacers podría incluirse en el calendario de primavera de la década de 1990. Los equipos se enfrentaron seis veces en un lapso de ocho años, comenzando con una serie de 1993 que incluyó a John Starks siendo expulsado por darle un cabezazo a Miller. Indiana ganó el último en ese tramo, una victoria en las finales del Este de 2000, la vez más reciente que los Knicks avanzaron tan lejos.

Esta vez, es una sorpresa. Cleveland y Boston se escaparon a los dos mejores récords del Este, pero los Knicks eliminaron a los campeones defensores y los Pacers eliminaron a los Cavaliers, primeros sembrados, en cinco juegos para establecer este enfrentamiento entre los sembrados No. 3 y No. 4.

Ahora las cosas son diferentes. Brunson y Haliburton son amigos, ya que fueron compañeros de equipo en 2023 en el equipo de Estados Unidos que jugó la Copa Mundial de Baloncesto. Pero Miller estará en la arena, trabajando en los juegos como analista para TNT, por lo que habrá un recordatorio de la forma en que solían ser los Knicks-Pacers.

“Definitivamente había un sentimiento de odio entre nosotros. Así que creo que eso crea una buena rivalidad”, dijo el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns. “Tienen un historial de encontrar una manera de terminar la temporada del otro, así que ahora depende de nosotros agregar nuestros nombres a la historia y ver qué hacemos”.

Historias de la postemporada

Los Pacers lideran la serie 5-3. Cuando los equipos se han enfrentado en las finales del Este, los Knicks ganaron en 1994 y 1999, cuando llegaron a las Finales de la NBA como sembrado número ocho, y los Pacers ganaron en 2000.

Towns ha sido pieza clave desde su llegada a Nueva York

Un enfrentamiento de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Minnesota Timberwolves es una posibilidad después de que hicieron un intercambio de gran éxito en la víspera de la pretemporada. Los Knicks adquirieron a Towns enviando a Julius Randle y Donte DiVincenzo a Minnesota. Towns, la primera selección de los Wolves en 2015, aún no está pensando en eso. “Tenemos que llegar allí primero”, dijo. “No me voy a preocupar por algo que aún no hemos llegado. Paso a paso”.

Fuente: Tribuna