Los Mayos de Navojoa se van: pero su historia perdurará por siempre en la LMP

Navojoa, Sonora.- Se va, se va y se fue, es una frase beisbolera por excelencia y que representa por completo la situación que viven los Mayos, quienes anunciaron de manera oficial su salida de Navojoa.

Fue en la tercera Asamblea Ordinaria de la Liga Mexicana del Pacífico donde anunciaron que la histórica franquicia jugará la siguiente campaña como local en Tucson, Arizona, específicamente en el Estadio Kino Sports Complex, donde la temporada pasada se realizó la International Series.

Razones

El presidente del equipo, Víctor Cuevas informó que aunque la partida es dolorosa, el motivo del adiós se debe a una situación económica, debido a que la marca de Mayos, ya no era un negocio rentable en la región.

“Salimos de Navojoa porque veníamos batallando con la afición y con la infraestructura. Desde la pandemia no logramos recuperarnos. Me duele porque quería que la franquicia siguiera ahí, pero son cambios necesarios. Pasamos por temas muy complicados en los últimos años. Es una decisión que me duele, pero es un nuevo reto”, comentó Cuevas.

La historia no se borra

Con la llegada a otra latitud, al vecino Estado de Arizona, la franquicia estrenará nombre y escudo, que serán dados a conocer en los próximos días por la propia directiva que encabeza Cuevas.

Y aunque el nombre de Mayos de Navojoa dejará de existir, el gran legado que dejó en el beisbol invernal del Pacífico perdurará por siempre. Bajo esas siglas y en dicha ciudad, la escuadra saltó al diamante por 66 años, donde logró dos trofeos en LMP y 10 subcampeonatos, convirtiéndose en el equipo con más segundos lugares del torneo.

La que era su casa; el Manuel ‘Ciclón’ Echeverría fue el escenario que vio nacer deportivamente hablando a Fernando Valenzuela. Pero además del ‘Toro’, otras históricas figuras del ‘Rey de los Deportes’ como: Troy Neel, Matt Stairs, Randy Arozarena, Rickey Henderson, entre otros, también se encargaron de hacer de los ahora extintos Mayos de Navojoa una franquicia histórica.

Fuente: Tribuna.