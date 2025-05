Para apertura 2025 de Liga MX, Gabriel Milito entrenará a las Chivas; firmó por dos años

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Las chivas rayadas del Guadalajara ya tienen nuevo director técnico, se trata del argentino Gabriel Milito quien las entrenará para la apertura 2025 de la Liga MX al firmar contrato por dos años, esta será su primera experiencia en el futbol mexicano ya que anteriormente ha trabajado con equipos argentinos.

De 44 años, Milito ya tiene una amplia experiencia como entrenador pues ha dirigido a equipos argentinos como estudiantes, independiente y argentinos Juniors; así como al O’Higgins de Chile y al Atlético Mineiro de Brasil, en 2024 levantó el campeonato Mineiro con el cuadro brasileño; se convertirá en el sexto timonel argentino en dirigir el apertura 2025 junto a otros elementos como Eduardo Berizzo del Club León, Nicolás Larcamón de Necaxa, Pablo Guede del Puebla, Guido Pizarro y Antonio Mohamed de Tigres y Toluca

Según información de am, tendrá presión Gabriel Milito al llegar a un equipo que ya no compite en el futbol mexicano, además de los malos resultados en el campo tendrá la responsabilidad de devolverle la identidad o darle una nueva, luego de la destitución de Gerardo Espinoza al no lograr clasificar a las Chivas al Play-In del Clausura 2025; al quedarse sin director técnico primero habían buscado a Nicolás Larcamón quien rechazó el ofrecimiento, luego a Domenec Torrent y a Juan Carlos Osorio quienes tampoco lo habrían aceptado.

Chivas tendrá nuevo entrenador

Se espera que Gabriel Milto se incorpore en los próximos días una vez hecha de manera oficial la contratación ya que las Chivas iniciaron pretemporada esta semana, que podría beneficiar el cuadro y darle una esperanza en el nuevo torneo al cuadro del Guadalajara, su fuerte carácter y experiencia como líder, desde que fue capitán de Independiente a los 20 años, podrían ser claves para reconstruir el espíritu del equipo.

El argentino ha dirigido un total de 308 partidos con saldo de: 130 victorias, 79 empates y 99 derrotas hasta el momento, Gabriel se ha destacado por ser un entrenador con un estilo ofensivo que busca llevarse la victoria y mantiene un ritmo muy destacado en los jugadores. Desde que Matías Almeyda levantó el título de liga en 2017, Chivas no ha logrado consolidar un proyecto ganador.

