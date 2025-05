Pato O'Ward ordeña la vaca y está listo para las 500 millas de Indianápolis

Comparta este artículo

Indianápolis, Estados Unidos.- El piloto mexicano Pato O'Ward aprendió esta semana que corresponde a los pilotos de las 500 Millas de Indianápolis participar en la tradición de los novatos de ordeñar una vaca si alguna vez quieren beber lo que está en el carril de la victoria al ganar “el mayor espectáculo de las carreras”. El problema es que O'Ward nunca tuvo esa oportunidad, hasta el viernes.

Un día después de lamentar que su debut en la Indy 500 se produjera en medio de la pandemia de Covid-19, la Asociación de Productos Lácteos de Indiana y su equipo Arrow McLaren lo apoyaron. La gente de Silverstone Farms en las cercanías de Greenfield, Indiana, cargó una vaca llamada Rihanna y la llevó en camión a la pista el viernes, donde esperaba a O'Ward al amanecer.

El mexicano es uno de los favoritos de los fanáticos

O'Ward, uno de los pilotos más carismáticos y populares del paddock, estaba asombrado. “Me desperté para ordeñar por la mañana, y fue una experiencia realmente genial”, dijo el piloto regiomontano, mostrando una gran sonrisa. “Muy cálido. Ya sabes, tengo que calentarla. Sí, era fabulosa. ¿Viste un video al menos? Ya lo verás. Primer intento”. Sí, primer tirón a la ubre de la vaca y llegó el chorro de leche.

El mexicano espera que esta vez sí logre la victoria

Tal vez eso sea un buen augurio mientras O'Ward persigue su primera victoria en las 500 Millas de Indianápolis. Ha terminado segundo dos veces en la carrera más importante de la temporada, y ha hablado con franqueza sobre cómo el Indianapolis Motor Speedway le ha roto el corazón en repetidas ocasiones.

El karma

Tal vez el hecho de que no hubiera ordeñado la vaca era el karma que lo mantenía alejado del carril de la victoria.

El esfuerzo para llevar una vaca a la pista de carreras antes de la carrera del domingo se produjo después de que O'Ward se sentó para una conferencia de prensa el jueves con Robert Shwartzman, quien ganó la pole como novato en las 500 Millas de Indianápolis. Shwarzman participó obedientemente en el ordeño tradicional a principios de la semana, y como explicó: “La mujer, se acercó a mí y me dijo: 'La gente que no ordeña la vaca, nunca ganó la Indy 500', y dijeron (no terminó). Es mala suerte”.

Shwartzman señaló que Alexander Rossi ordeñaba la vaca cuando ganó como novato en 2016. “Tienes que ordeñar la vaca”, dijo Shwartzman, describiendo su experiencia personal con una vaca “muy tranquila y linda” llamada Indy. A lo que O'Ward declaró: “Voy a buscar una vaca y voy a ordeñarla esta noche”. “Conocemos a algunos granjeros que conocen a algunas vacas que pueden hacer que eso suceda”, respondió la Asociación de Productos Lácteos de Indiana en X.

Solo les llevó un día.

Fuente: Tribuna