Domingo clave para Dodgers; Ohtani subirá a la lomita y se enfrentará a bateadores

Los Ángeles, Estados Unidos.- Al parecer solo es cuestión de tiempo para que el astro japonés, Shohei Ohtani tenga su tan esperado debut como lanzador bajo los colores de los actuales campeones de la Serie Mundial; Los Angeles Dodgers en el beisbol de las Grandes Ligas.

El club dio a conocer en las últimas horas que Ohtani se enfrentará a bateadores en vivo antes del juego de este domingo contra los Mets en el Citi Field, dijo el manager Dave Roberts el pasado viernes. Ohtani no ha lanzado contra bateadores desde que se sometió a un procedimiento para reparar el ligamento colateral ya en el lejano septiembre 2023.

También fue operado del labrum del hombro izquierdo en noviembre, lo que retrasó su trabajo en el invierno y llevó a los Dodgers a tomar un enfoque todavía con mas cautela. Los Dodgers han sido firmes en que Ohtani debe ser capaz de lanzar todo su repertorio antes de avanzar al siguiente nivel: enfrentar bateadores. El miércoles lanzó sliders y curvas en el bullpen por primera vez en el Dodger Stadium.

No existe un plan para la rehabilitación de un jugador de doble función, aparte del proceso que siguió Ohtani tras su primera cirugía en el codo. El proceso ha involucrado muchas conversaciones activas entre Ohtani, el cuerpo técnico y los médicos del equipo. “Las cosas pintan bien. Está lanzando fácilmente a 94, 95 millas por hora. Es un lanzamiento realmente bueno”, dijo Roberts el viernes para los medios de comunicación.

Creo que todos estamos ansiosos por ver cómo se ve frente a los bateadores. Pero cuando él decida intensificarlo, también estaré muy ansioso por ver eso. Pero todo está en su calendario. Realmente lo está. Cuándo va a introducir el slider frente a los bateadores, cuándo quiere aumentar realmente la velocidad, todo eso depende de él y los médicos”, afirmó.

Cabe destacar que, desde que comenzó la temporada regular, el japonés ha seguido un cronograma que incluye una sesión ligera de bullpen a mitad de semana, seguida de un día de lanzamientos más intensos este sábado; recientemente lanzó 50 pitcheos con pausas.

Por otra parte, tal y como se ha informado en este mismo medio, no hay una fecha definida para su regreso al montículo en las Grandes Ligas, pero probablemente no suceda hasta después del Juego de Estrellas, una vez que ya haya tenido algunas aperturas contra bateadores.

“Shohei está muy en sintonía con su cuerpo. Pero incluso existe la posibilidad de que, si sentimos que está muy exigido en un sábado en particular mientras va avanzando, entonces no juegue ese partido. Simplemente no sé cómo funcionará eso. Realmente no lo sé. Pero creo que deberíamos estar abiertos a lo que sea, según cómo se sienta él”, puntualizó el manager.

Fuente: Tribuna.