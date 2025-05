Lágrimas, una huella eterna y el Big Four en el adiós de Roland Garros a Rafael Nadal

Comparta este artículo

París, Francia.- Rafael Nadal saltó a la cancha Philippe-Chatrier el domingo entre el tipo de adulación interminable, aplausos atronadores y cánticos de su apodo, “Rafa”", que lo recibieron durante años mientras acumulaba un récord de 14 campeonatos del Abierto de Francia, solo que esta vez fue para recibir un homenaje en su ceremonia de despedida.

Miles de espectadores ovacionaron de pie a Nadal, quien se retiró el año pasado, mientras caminaba por la puerta que conduce desde el vestuario hasta la superficie de juego que gobernó como nadie lo ha hecho en la historia del tenis. En lugar de esa diadema familiar o la cinta en sus dedos o los pantalones capri que hizo famosos al principio de su carrera, Nadal vestía un traje oscuro y una camisa de vestir oscura.

Las lágrimas afloraron en su rostro

Sonrió ampliamente y saludó a la multitud, que parecía ocupar casi todos los asientos del recinto con capacidad para 15 mil personas.

Lágrimas a flote

Todo esto ocurrió 20 años después de que Nadal debutara en la Chatrier a los 18 años con una victoria en la segunda ronda.

A medida que un video destacado comenzó a reproducirse en las pantallas el domingo, mostrando esos golpes de derecha zurdos, esos puños bombeados que acompañaban los gritos de “¡Vamos!” y la carrera implacable a cada centímetro de la cancha, Nadal se mordió el labio inferior y pareció al borde de las lágrimas, que finalmente fluyeron. Su voz se quebró y sollozó mientras pronunciaba un discurso en francés, luego en inglés y luego en su español nativo.

“Esto es difícil”, comenzó, en francés. “Buenas noches a todos. No sé por dónde empezar después de jugar en esta cancha durante los últimos 20 años. Ganar, perder, pero sobre todo emocionarme cada vez que he tenido la oportunidad de estar aquí”.

Récord impresionante

Sobre todo ganando, por supuesto: su récord de carrera en el Abierto de Francia fue de 112-4. Es por eso que se instaló una estatua de acero de Nadal en los terrenos de Roland-Garros cuando aún era un jugador activo.

Tuvo un récord de 14-0 en las finales del evento, siempre disputadas en Chatrier, a la que calificó como “sin duda, la cancha más importante de mi carrera tenística”. Nadal terminó con 22 títulos de Grand Slam en total, incluidos al menos dos en cada uno de los eventos más prestigiosos del deporte.

El español recibió la admiración de miles de aficionados

Nadal, quien cumplirá 39 años el 3 de junio y jugó su último partido oficial en la Copa Davis en noviembre pasado, agradeció a los organizadores del torneo. Su entrenador principal, Toni, que también es su tío. Otros miembros de su séquito. Sus padres. Su esposa, que estaba en la primera fila detrás de una de las líneas de fondo, sostenía a su hijo de 2 años. Y sus mayores rivales, Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray, quienes más tarde salieron juntos para unirse a Nadal en la cancha y abrazarlo.

El ‘Big Four’

“Demostramos al mundo que podemos luchar lo más duro posible, pero siendo buenos compañeros y respetándonos muy bien. Y para mí, significa mucho que todos ustedes estén aquí”, dijo Nadal a los jugadores con los que se agrupó como el Big Four del tenis masculino. “Me hiciste pasar algunos momentos difíciles en la cancha, honestamente, pero realmente disfruté esforzándome al límite todos los días para competir con todos ustedes”.

El 'Big Four' marcó una época en el tenis

Los aficionados recibieron camisetas que coincidían con el color óxido de la arcilla en la cancha de abajo, con ‘MERCI RAFA’ en blanco, letras mayúsculas y la fecha del domingo estampada en el frente. Incluso Carlos Alcaraz, el español de 22 años que ganó el Abierto de Francia el año pasado y es considerado el heredero aparente de Nadal, usó una camisa color óxido mientras estaba en las gradas para la ceremonia.

Hacia el final de la sesión, que cerró con otra ovación, a Nadal se le mostró una nueva placa que se colocó cerca de las gradas en el lado de la cancha opuesto al estrado del juez de silla: es un rectángulo blanco que lleva su huella, su nombre, ‘14’ y un boceto del trofeo del torneo.

“Gracias, Francia. Gracias, París. Me has dado emociones y momentos que nunca podría haber imaginado. Nunca se sabe lo gratificante que es ser apreciado en el lugar que más importa. ... Me hiciste sentir como un francés”, dijo Nadal. “Ya no puedo jugar frente a ti, pero mi corazón y mis recuerdos siempre estarán vinculados a este lugar mágico”.

Fuente: Tribuna