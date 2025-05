Drama puro: Naomi Osaka llora tras perder en la primera ronda del Abierto de Francia

Comparta este artículo

París, Francia.- La japonesa Naomi Osaka todavía llevaba en su cabello los accesorios rosados inspirados en el ‘sakura’ (flores de cerezo) y había rayas en sus mejillas donde las lágrimas habían rodado, cuando se sentó para una conferencia de prensa en el Abierto de Francia, después de su derrota en la primera ronda ante la española Paula Badosa el lunes.

Los ojos rojos de Osaka se llenaron de lágrimas mientras respondía algunas preguntas antes de necesitar un descanso y abandonar brevemente la sala de entrevistas tras la eliminación por 6-7 (1), 6-1, 6-4 ante Badosa, décima cabeza de serie.

“A medida que pasa el tiempo, siento que debería estar mejor. Pero también, hablé de esto antes, tal vez hace un par de años, o tal vez recientemente, no estoy seguro, odio decepcionar a la gente”, dijo Osaka, quien posee cuatro trofeos de Grand Slam en las canchas duras del Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia, pero nunca ha pasado de la tercera ronda en la arcilla roja de Roland-Garros.

La japonesa fue presa de sus propios errores

Luego, refiriéndose a su actual entrenador, Patrick Mouratoglou, quien solía trabajar con Serena Williams, Osaka dijo: “Pasa de trabajar con, como, el mejor jugador de todos los tiempos a, como, '¿Qué diablos es esto?' ¿Sabes a lo que me refiero? Perdón por maldecir. Espero que no me multen”.

Costosos errores

Osaka, quien nació en Japón y se mudó a Estados Unidos cuando era niña, se deshizo el lunes por 54 errores no forzados. Eso fue el doble que Badosa, cuya mejor actuación en un Grand Slam fue una semifinal en el Abierto de Australia en enero y que alcanzó los cuartos de final en Roland-Garros en 2021.

Osaka se mostró decepcionada tras su derrota

Después de ganar el primer set, Osaka fue tratada por un entrenador por ampollas en las manos y también se tomó el tiempo para cortarse las uñas con temática de sakura en la línea de banda. Atribuyó las ampollas, que también le molestaron en el Abierto de Italia este mes, a “la fricción de la arcilla, porque no tengo ampollas en ninguna otra superficie”.

Los poderosos saques y golpes de fondo de Osaka se ven opacados por la arcilla, y eso se demostró contra Badosa. A Osaka le rompieron el saque cinco veces y terminó con casi la misma cantidad de dobles faltas, cinco, que aces, siete.

Antecedentes

Una vez clasificada como número uno y actualmente número 49, Osaka se retiró del Abierto de Francia en 2021 antes de su partido de segunda ronda, explicando que experimenta “enormes olas de ansiedad” antes de hablar con los medios y revelar que había lidiado con la depresión. Luego se tomó varios descansos de salud mental fuera de la gira. Ayudó a marcar el comienzo de un cambio en la forma en que los atletas, los fanáticos del deporte y la sociedad en general entendían la importancia de la salud mental.

Badosa supo mantener la calma y sacó la victoria

Hace un año en Roland-Garros, Osaka jugó uno de sus mejores partidos desde que regresó a la acción después de convertirse en madre, quedando a un punto de sorprender a la eventual campeona del torneo, Iga Swiatek. El lunes, después de tomarse un descanso de las preguntas, volvió a responder a una pregunta de un periodista japonés con la vista puesta en el próximo gran torneo, Wimbledon, que comienza sobre hierba el 30 de junio.

“No necesariamente conozco mi calendario de la temporada de césped en este momento”, dijo Osaka. “Realmente no esperaba perder en la primera ronda”.

Fuente: Tribuna