Emanuel Romo estalla contra la baja calidad del espectáculo de nuevas promotoras

Ciudad Obregón, Sonora.- Si hay una plaza de boxeo que a través de los años ha sido considerada como una de las mejores de todo México es Cajeme. Leyendas como Ramón Olivares, Fernando Montiel, Jorge Arce, entre otros, forman parte de la historia al estelarizar grandes combates en este municipio.

Aunque hoy en día sigue teniendo esa etiqueta, Emmanuel Romo, presidente de la promotora ‘De la O Promotions’ confesó que con la llegada de nuevas empresas que no han ofrecido un cartel acorde a lo que la afición merece, ese prestigio corre peligro.

Duelos disparejos, peleadores con récord negativo, comediantes subiendo al ring a ‘boxear’, son algunas de las principales razones que podrían debilitar la plaza, según comentó Romo Contreras, quien por más de ocho años se ha encargado de hacer boxeo en la región.

“Me preocupa lo que pasa actualmente en Obregón. Últimamente, están haciendo funciones de muy bajo nivel, y eso afecta el prestigio de Cajeme. Me preocupa lo que está sucediendo, porque luego vengo yo con una cartelera digna, con campeonatos de por medio, tiros parejos y las personas van a creer que también les voy a montar el mismo show reprobable”, declaró.

“UN CIRCO”

Recientemente se celebró una función en el Palenque de la Expo, una pelea entre el exclasificado mundial Irak Díaz, quien chocó en la estelar frente Luis ‘Chapo’ Castro, pugilista que lleva 10 peleas consecutivas sin obtener una victoria.

Pero no solo ‘tiros’ desnivelados son las que han ofrecido las nuevas promotoras de Ciudad Obregón, ya que durante las veladas para atraer más público han recurrido a otro tipo de espectáculos, como promocionar comediantes o ‘influencers’.

“Están haciendo un circo, no se vale, me ha llevado años hacer de Obregón la plaza que históricamente ha tenido. Y ojo, no estoy diciendo que no hagan peleas, al contrario, bienvenidos, pero hay que darle a la afición lo que se merece”, comentó.

Por otra parte, Romo reconoció que no todo está perdido, ya que las autoridades boxísticas están a tiempo de frenar lo que está pasando y exigir carteles más nivelados.

“Tengo la confianza que la comisión de boxeo de Cajeme pondrá orden para que Obregón continúe siendo una de las mejores plazas de boxeo del país” enfatizó.

PARA TODOS HAY

Ante dichos señalamientos, la H. Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de la región, delegación Cajeme, comandada por Francisco Laveaga, argumentó que existe una flexibilidad en la programación de peleas en las nacientes promotoras, debido a que apenas están tocando la puerta para posicionarse en la región.

“Entiendo la molestia; pero a ver, son marcas que están empezando, no tienen ni un año, evidentemente no van a poder montar un show como lo hacen empresas que ya tienen mucho tiempo haciendo boxeo. En el caso particular de estas dos nuevas promotoras, se las da la oportunidad de que se den a conocer y sean otra opción para el público cajemense”, dijo.

“Obviamente si ya es un promotor que lleva tres o cuatro combates, ya no se le aceptará duelos disparejos. Y ese mensaje es para todos. El nivel irá creciendo en cada función que se monte”.

