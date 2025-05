'Gallo' Estrada y Camila Zamorano se declaran listos para protagonizar una noche histórica en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Será este próximo 14 de junio en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, cuando el excampeón del mundo y uno de los mejores boxeadores mexicanos de la última década, Juan Francisco 'Gallo' Estrada tenga su tan esperado regreso al ring ante el sobrino del 'Travieso', Karim Arce.

Este martes, tanto ‘Gallo’ Estrada como Camila Zamorano, quien buscará conquistar el título mundial átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se declararon listos para afrontar este reto e intentar llenar el inmueble de la capital sonorense.

En la pelea estelar, la expectativa es alta, ya que el de Peñasco estará haciendo su regreso al ring, luego de perder su campeonato y caer por la vía del nocaut el año pasado ante el 'Bam' Rodríguez. Ya con ese descalabro en el olvido, Estrada dice sentirse contento de volver a presentarse ante su gente y que mejor que haciendo su estreno en otra categoría como lo es la división Gallo. " Quiero ser campeón en peso Gallo y yo creo que este 14 lo tengo que demostrar”.

Debido a que sueña con su tercer título mundial en diferente categoría, Juan Francisco se está preparando a tope, inclusive desde hace un par de meses comenzó su campamento; primero en Tlaxcala y el cierre lo tendrá en Hermosillo. Además, en la conferencia para medios, el campeón confesó que quiere demostrar que todavía tiene mucho que aportarle a este deporte.

“Aún no estoy acabado, hay Gallo para rato. Hicimos una gran preparación, me siento listo, quiero demostrar que el Gallo no está viejo ni acabado, tengo 35 años, pero no soy un boxeador golpeando, no tomo, no fumo, soy una persona de familia. Yo me siento fuerte haremos una gran pelea".

Conferencia de prensa

A los libros de historia

Pero además del combate estelar de la noche, en la misma función tendrá actividad la jovencita hermosillense, Camila Zamorano, que se estará enfrentando ante la japonesa Mika Iwakawa por el campeonato mundial peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo.

Además de tener la oportunidad de darle a Sonora su primer título mundial femenil, la 'Magnífica' podría entrar a lis libros de historia, pues en caso de salir en la mano en alto, se convertiría en la monarca más joven en la historia del 'Deporte de los guantes' rosas a los 17 años.

"Estoy muy agradecida por el espacio que me están dando para esta pelea, va a ser una de las peleas más fuertes de mi carrera, pero le estamos echando muchas ganas para que el campeonato se quede aquí en Hermosillo”, dijo la jovencita.

Fuente: Tribuna.