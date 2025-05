Cimarrones de Sonora se une a las represalias contra la Federación Mexicana de Futbol

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La novela no termina en el Futbol Mexicano, ya que luego de que la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF) aseguró que la demanda de los clubes de la Liga de Expansión no tiene fundamentos, los clubes, entre ellos Cimarrones de Sonora, que este miércoles emitieron un comunicado para asegurar que han iniciado este proceso legal por el derecho de que se garantice el ascenso.

Sigue la lucha

En una carta publicada en las redes sociales de nueve de los 10 clubes, establecen que han iniciado el proceso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con el objetivo de que se cumplan las normas que se establecieron en 2020. “Por levantar la voz, se nos sancionó con la retención del mal llamado subsidio”, señalaron.

“Fuimos al TAS porque estamos cansados de cómo se administra el futbol mexicano. Se ha convertido en un negocio que solo favorece a los clubes de la Liga MX en detrimento de toda la cadena del futbol nacional y donde las ganancias económicas parecen pesar más que la pasión por el deporte”, establecieron.

Por otra parte, las franquicias involucradas, Club Atlético La Paz, Cimarrones, Cancún FC, Atlético Morelia, Alebrijes, Mineros, Venados, Tampico Madero y Leones de la UDG, afirman que las reglas que se acordaron en ese momento para el ascenso no se han cumplido por parte de la Liga MX e incluso lamentan que se use el fondo de apoyo como una medida de presión.

“Por levantar la voz, se nos sancionó ilegalmente con la retención del mal llamado subsidio. No es un favor: es una contraprestación por habernos despojado del derecho a ascender, y los fondos provienen de multas impuestas a clubes de Liga MX con menor puntaje. La "certificación para ascender" no es más que una simulación jurídica para disfrazar que no hay un compromiso real por regresar el ascenso y descenso, y nos sorprende que el Secretario General salga a defender un procedimiento fantasma al que ni siquiera se ha convocado este año”.

De igual manera, la FMF emitió su réplica y señalaron que la Liga de Expansión MX estuvo de acuerdo en la creación de un Comité de Certificación como medio para poder subir a primera división, además hizo hincapié en que no se les retiraron los subsidios y que las reglas establecidas continúan vigentes.

“Cabe señalar que a los clubes se les han entregado más de 1,100 millones de pesos en los últimos años”, afirmó en un comunicado la FMF, como una de sus respuestas a la postura de los equipos de la Liga Expansión. Entre otras cosas, dichos clubes subrayan varios puntos que a su juicio no está haciendo bien Mikel Arriola al frente del organismo.

