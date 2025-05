Mexicano Isaac Del Toro embiste fuerte: Gana etapa 17 y se afianza en el liderato del Giro

Comparta este artículo

Bormio, Italia.- No contento con ser el primer ciclista mexicano en liderar el Giro de Italia, Isaac Del Toro se adjudicó una victoria en una de las etapas más complicadas de la carrera para agregar algunos segundos preciosos a su escasa ventaja. El bajacaliforniano, de 21 años, tuvo tiempo de levantar los brazos por encima de la cabeza y luego hacer una reverencia al cruzar la línea al final de la etapa 17, cuatro segundos por delante de Romain Bardet y su rival en la general, Richard Carapaz.

Fue la primera victoria de etapa de Del Toro en una Gran Vuelta y podría aliviar parte de su decepción del día anterior, cuando perdió casi dos minutos con Carapaz y apenas logró mantener el maillot rosa de líder. Del Toro es el ciclista más joven en 46 años en ganar con la maglia rosa, desde que Beppe Saronni, que también tenía 21 años, ganó una contrarreloj en 1979.

Del Toro hace une reverencia al cruzar la meta

“Es increíble, todo el mundo quiere esto y hoy me di cuenta de que nunca me rendiré”, dijo Del Toro. “Y siempre estaré un paso adelante, y siempre lo intentaré. No tengo nada que perder y hoy no ha sido más fácil que ayer, pero seguro que he tenido una mejor mentalidad”.

Con los segundos de bonificación, Del Toro amplió su ventaja a 41 segundos sobre Carapaz, el campeón de 2019 que superó a Simon Yates y se colocó en segundo lugar. Yates está a 51 segundos de Del Toro.

Es la segunda Gran Vuelta de Del Toro. Terminó 36 en la Vuelta a España el año pasado.

Planificación

La etapa de 155 kilómetros (96 millas) entre San Michele All'Adige y Bormio contó con tres subidas, incluida la del Mortirolo, una de las más duras y famosas del Giro. Fue allí donde Carapaz atacó, pero el ciclista ecuatoriano solo tenía 12 segundos de ventaja en la cima y fue alcanzado por sus rivales en el descenso. Del Toro hizo su movimiento a unos nueve kilómetros de la meta, en la sección más dura del ascenso de tercera categoría de Le Motte.

Carapaz logró mantener su rueda, pero el joven mexicano se escapó en los últimos dos kilómetros y mantuvo su pequeño margen en la meta técnica.

“Predigo que con el equipo sucederá algo así y, por supuesto, no quieres dejar ir a todos los corredores de la general”, dijo Del Toro. “Y fui a ellos, me lo tomo con calma, presioné un poco a los demás después del descenso y luego traté de relajarme y recuperarme porque obviamente era una etapa difícil, para tratar de hacer la última patada y la última subida. Hacemos este plan con el equipo y el equipo me dio toda la confianza para intentar a todo gas”.

Nada como la victoria

Del Toro se convirtió en el segundo mexicano en ganar una etapa del Giro, después de que Julio Alberto Pérez Cuapio obtuvo una victoria de etapa en 2001 y dos más al año siguiente.

La etapa 18 del jueves es una ruta de 144 kilómetros (89 millas) entre Morbegno y Cesano Maderno que cuenta con tres subidas clasificadas antes de un final relativamente llano que debería terminar en un sprint masivo. El Giro termina en Roma el domingo.

