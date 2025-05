Bo Nix luce más cómodo de cara a la segunda temporada en la NFL con Broncos

Comparta este artículo

Englewood, Estados Unidos.- Bo Nix luce mucho más cómodo que hace un año, y no sólo porque ya no es un novato con los ojos muy abiertos tratando de forjar algunas jugadas detrás de Jarrett Stidham y Zach Wilson.

Esta es la primera vez desde que asistía a la escuela secundaria Pinson Valley en Alabama que el mariscal de campo titular de segundo año de los Broncos se dirige a una temporada con el mismo entrenador de jugadas ofensivas y mariscal de campo.

“Es enorme”, dijo Nix el jueves en sus primeros comentarios públicos desde que lideró la primera aparición de Denver en los playoffs desde 2016 la temporada pasada. “Es un poco extraño volver a la primera instalación, no es verborrea nueva ni cosas nuevas. Lo hizo mucho más fácil este año. Honestamente, se sintió raro porque no había sido (así) desde la escuela secundaria. Estoy acostumbrado a aprender cosas diferentes, así que es bueno no tener que aprender un sistema completamente nuevo este año y tener al mismo jugador que llama las jugadas y al mismo entrenador de mariscales de campo”.

Es divertido

Esa familiaridad hace que la operación ofensiva sea mucho más fluida.

“Simplemente escupir llamadas de juego es mucho más fácil y simplemente procesar”, dijo Nix. “Estar cerca de 'VJ' (el coordinador defensivo Vance Joseph) durante un año y entender la defensa que voy a tener. Es mucho mejor y mucho más agradable no pensar en este momento en lugar de lo que estaba haciendo el año pasado.

Nix se siente más cómodo en su segunda campaña

“Es divertido, es divertido estar al tanto y es divertido tener un poco más de comprensión de lo que está sucediendo para poder ser un poco más beneficioso para los demás y ayudarlos en el camino. Me siento bien”.

Nix siempre sintió que iba a volver al punto de partida en sus tres temporadas en Auburn y dos en Oregon, porque así fue.

Nix dijo que está emocionado de tener también tantas caras conocidas en el grupo.

“Los mismos tipos a los que se lo estás lanzando. El mismo centro y la misma línea”, dijo Nix. “Siendo lo mismo, va a ser, es difícil incluso de explicar. Lo vas a ver de maneras que ni siquiera puedes entender. Es algo natural salir y retomar justo donde lo dejaste y no tener que reiniciar”.

Estabilidad

Después de un comienzo lento, Nix tuvo una excelente temporada de novato, lanzando para 3,775 yardas y 29 touchdowns en 2024 para ir con una docena de intercepciones.

El entrenador en jefe Sean Payton está ocupado ampliando el repertorio de Nix esta próxima temporada, y él también aprecia la estabilidad que rodea a su mariscal de campo.

Payton ve una gran diferencia en su mariscal de campo

“Creo que es positivo. Simplemente la estabilidad en lo que estamos haciendo ofensivamente y su comprensión general”, dijo Payton después de la primera práctica abierta de su equipo de actividades organizadas del equipo. Payton señaló que la operación ofensiva bajo el mando de Nix está funcionando mucho mejor que hace un año, produciendo una “sensación casi como si las jugadas se le escaparan de la lengua, mientras que hace un año tenías que repetirlas dos veces. Es simplemente muy diferente”.

Otra diferencia con respecto a sus días universitarios es que Nix pudo tomarse varias semanas fuera del futbol americano después de la temporada, por lo que dijo que está renovado como nunca antes.

"Realmente no había tenido un descanso en 18 meses o dos años", dijo Nix. "Es solo mucho relajarse y hacer que tu cuerpo esté bien. Eso no significa arreglar las cosas que están lastimadas. Es como darle un descanso a las piernas y no correr todos los días”.

“Para mí, eso fue bueno porque pude hacer algo diferente, trabajar en mi mecánica y ajustar algunas cosas, ajustar algunas cosas y sentirme realmente agudo cuando tomé un balón de fútbol”, agregó Nix. “No solo estaba desperdiciando lanzamientos. Me siento bien”.

