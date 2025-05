Del Toro sigue imbatible: Resiste la montaña y mantiene la maglia rosa del Giro

Champoluc, Italia.- Uno menos, y uno por correr. Isaac Del Toro mantuvo su férreo control sobre el maillot rosa del Giro de Italia el viernes, en el primero de dos grandes días alpinos. El mexicano incluso logró aumentar ligeramente su ventaja cuando el ciclista mexicano superó a su rival más cercano, Richard Carapaz, para reclamar el segundo lugar en la etapa 19 y dos preciosos segundos de bonificación adicionales.

El dúo cruzó la línea de meta 58 segundos detrás de Nicolas Prodhomme, quien se adjudicó la mayor victoria de su carrera en la etapa reina. Del Toro avanzó a 43 segundos por delante de Carapaz en la general. Simon Yates se mantuvo tercero, pero cayó a un minuto y 21 segundos de Del Toro.

Del Toro ha estado de rosa desde el final de la novena etapa, cuando se convirtió en el primer ciclista mexicano en liderar el Giro. Su continuo éxito ha desatado la fiebre del ciclismo en su país de origen. Domina las portadas de todos los periódicos.

“Es increíble. La verdad es que no me lo puedo creer. Toda la gente en mi país ahora comienza a ver el deporte y lo difícil que es y es simplemente increíble”, dijo Del Toro. “Creo que estamos avanzando un poco, paso a paso, pero ahora es increíble esta sensación”. Agregó entre risas: “Y no puedo creer que soy el tipo que representa al país. Creo que tienen que enviar a otro mejor”.