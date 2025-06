Del Toro roza la gloria en el Giro de Italia; le arrebatan el título de último momento

Comparta este artículo

Milán, Italia.- El nombre de Isaac del Toro ya entró en los libros de historia del deporte en México, al portar once días seguidos la maglia rosa, pero desafortunadamente este sábado, el jovencito vio su sueño de ganar el Giro de Italia 2025 desvanecerse en la etapa 20 de la competencia.

El de Ensenada, que llegó como líder de la vuelta, perdió la Maglia Rosa ante el británico Simon Yates, quien apareció en el radar contra todo pronóstico para adueñarse del triunfo y arrebatarle de último momento el campeonato al azteca. El inglés, quien empezó en el lugar tres de la general, aprovechó la intensa lucha entre Del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz durante varios kilómetros para, con una gran muestra de esfuerzo, quedarse con el resultado final.

Segundo lugar que vale oro

Aunque la sensación es agridulce porque al ‘Torito’ se le esfumó la victoria en la última carrera, el ciclismo mexicano ha sido testigo de un hecho histórico, donde Isaac se convirtió en el nuevo héroe de México sobre dos ruedas, generando además una gran respuesta de aficionados en redes sociales.

A pesar de no conquistar el primer lugar, el de Baja California se lleva la Maglia Bianca, un prestigioso reconocimiento que se le da al mejor corredor menor de 25 años. Además, su segundo puesto en la clasificación general representa la mejor actuación de un mexicano.

"La verdad no lo es. Es algo que los mexicanos tenemos que entender, no ganamos, fuimos los primero en perder. Y no pasa nada, es muy bonito, y es increíble estar así de cerca, pero no ganamos. Es decepcionante perder en el último día, pero es ciclismo y eso nos encanta”, comentó después de la carrera.

El Giro de Italia termina este domingo, en una fase que es más un recorrido de celebración para coronar al campeón, por lo que el mexicano es un hecho que ya no podrá llevarse la corona, de este importante torneo.

