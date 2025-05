Haliburton y los Pacers sorprenden a los Cavaliers en el inicio de su serie

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- Tyrese Haliburton apenas se parecía al jugador cuyos compañeros lo han considerado sobrevalorado. El dinámico base de Indiana anotó 22 puntos, incluido un triple de la ventaja a mediados del último cuarto, tuvo 13 asistencias e hizo jugadas defensivas cruciales que impulsaron a los Indiana Pacers a una victoria por 121-112 sobre los Cavaliers de Cleveland el domingo por la noche en el Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Este.

“Definitivamente somos los grandes perdedores, pero estamos tratando de controlar lo que podemos”, dijo Haliburton, quien fue votado como el jugador más sobrevalorado de la NBA en una reciente encuesta anónima de The Athletic. “Nos da mucho impulso, sin duda, pero este es el mejor equipo de nuestra conferencia. No pierden mucho”, señaló el jugador. Lo único que Haliburton no hizo bien fue lanzar triples.

En una noche en la que los Pacers, cuartos preclasificados, encestaron 19 de 36 tiros desde más allá del arco, Haliburton encestó 2 de 6. Pero la segunda terminó siendo decisiva.

Encendidos

Los Cavaliers se adelantaron 102-101 con un tiro libre de Max Strus antes de que un triple de Haliburton encendiera una racha de 15-4. Andrew Nembhard anotó 23 puntos y encestó dos de sus cinco triples durante el lapso de cuatro minutos en que los Pacers se alejaron. “Tuvimos una noche excepcionalmente buena en tiros, pero la palabra clave es agresión. Tenemos que estar en modo de ataque para vencer a este equipo”, dijo el entrenador de Indiana, Rick Carlisle.

Los Pacers le pasaron por encima a los Cavaliers

Los cinco abridores de Indiana anotaron en dobles dígitos. Aaron Nesmith y Pascal Siakam anotaron 17 puntos cada uno. Las jugadas defensivas más destacadas de Haliburton incluyeron bloquear un intento de 3 puntos de Strus con 2:12 por jugar y convertirlo en una bandeja para una ventaja de 10 puntos. Sus asistencias lo llevaron a 34 puntos, incluidos ocho triples.

Mitchell no pudo evitar la caída de su equipo

Donovan Mitchell lideró a Cleveland con 33 puntos y rompió el récord de playoffs de la NBA de Michael Jordan con su octavo partido consecutivo de al menos 30 puntos en el primer partido de la serie. Evan Mobley agregó 20 puntos y 10 rebotes para los Cavaliers, que no contaron con el base Darius Garland por tercer partido consecutivo de playoffs debido a un esguince en el dedo gordo del pie izquierdo.

Además de tener problemas con el ritmo de Indiana, Cleveland se vio afectado por un mal tiro de 3 puntos. Los Cavs fueron segundos en la NBA durante la temporada regular con 15.9 triples por partido, pero acertaron 9 de 38. La tasa de 23.7 por ciento fue la segunda peor de la temporada. “Fallamos muchas jugadas buenas, y luego, cuando fallas tiros, es cuando se ponen en marcha en transición”, dijo Mitchell, quien acertó 1 de 11 triples. “Lo más importante es, cuando los tiros no caen, ¿cómo respondes? Pero cuando un equipo como este corre así, se lo pone difícil”.

Fuente: Tribuna