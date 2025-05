Los Clippers quieren construir su futuro en torno a Kawhi Leonard y James Harden

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Kawhi Leonard está saludable de cara a la temporada baja por primera vez desde 2020, después de haber jugado solo 37 partidos antes de que los Clippers de Los Ángeles perdieran en la primera ronda de los playoffs. El equipo con la plantilla más antigua de la liga está apostando su futuro en el dos veces Jugador Más Valioso de las Finales y All-Star James Harden.

“Definitivamente creo en esos dos”, dijo Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto, el lunes. Leonard no hizo su debut en la temporada hasta enero, mientras lidiaba con una inflamación en su rodilla derecha reparada quirúrgicamente. Promedió 21.5 puntos, 6.4 rebotes y 3.1 asistencias mientras jugaba 31.9 minutos todas las noches en la temporada regular. Le quedan dos años en su contrato actual.

Leonard debutó tarde en la campaña

“Hay otro nivel para él al que va a llegar el próximo año”, dijo Frank, quien habló por video desde Nueva York, donde está lidiando con un problema médico familiar. “Creo que de cara al año que viene podemos ser mejores con más partidos de Kawhi”.

Avergonzados

Originalmente firmado para complementar a Leonard y ahora ex Clipper Paul George, el papel de Harden cambió esta temporada. Se le asignó la tarea de recoger gran parte de la carga hasta que Leonard pudiera jugar. Respondió con promedios de 22.8 puntos, 8.7 asistencias y 5.8 rebotes. Promedió 35 minutos, el máximo del equipo, mientras jugaba en 79 partidos. Pero desapareció en la derrota del equipo ante Denver en el Juego 7 de los playoffs con siete puntos en 2 de 8 tiros y 13 asistencias.

Harden trata de adaptarse a las exigencias del equipo

Los Clippers no lograron avanzar de la primera ronda por tercera temporada consecutiva, a pesar de tener marca de 50-32 y obtener el quinto sembrado en la accidentada Conferencia Oeste en su primera temporada en el nuevo Intuit Dome.

“Nuestros jugadores están avergonzados por el Juego 7 y están muy, muy molestos porque perdimos la serie”, dijo Frank. Harden tiene una opción de jugador para la próxima temporada, cuando tendrá 36 años. Frank dijo que no ha considerado que Harden no se quede. “Tenemos un gran nivel de aprecio por lo que James hizo este año”, dijo. “Voy con la intención de que si no hace uso de su opción, vamos a poder llegar a un acuerdo que funcione bien para James y funcione bien para los Clippers”.

Arman piezas

Nicolas Batum también tiene una opción de jugador para la próxima temporada. Disparó un 43 por ciento desde el rango de 3 puntos en 78 juegos de temporada regular.

“Sí, al 1000 por ciento, esperamos que Nico vuelva”, dijo Frank.

Los Clippers obtuvieron años de carrera de Ivica Zubac y Norman Powell, quien se lesionó al salir del receso del Juego de Estrellas. Powell es elegible para una extensión, mientras que Amir Coffey y Ben Simmons son agentes libres sin restricciones. Frank imagina a los Clippers ganando de 50 a 55 juegos la próxima temporada mientras reciben ayuda en la cancha delantera y otro creador de juego a través de la agencia libre o intercambios.

“Fue genial que estuviéramos sanos por primera vez en mucho tiempo, pero eso no significa que solo tengas una oportunidad”, dijo Frank. “Seguiremos intentando hacerlo y, al mismo tiempo, siempre hemos tenido la mente abierta y hemos aprendido los errores de nuestro camino y hemos encontrado áreas en las que podemos corregirlos y mejorar”.

Fuente: Tribuna