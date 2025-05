"Me humilló": Faitelson amaga con volver a exhibir a José Ramón Fernández tras insultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el día de ayer miércoles 7 de mayo, estalló un fuerte pleito en el mundo del periodismo deportivo en México debido a una nueva confrontación entre José Ramón Fernández y David Faitelson. Como se recordará, durante un programa de ESPN, el extrabajador de TV Azteca insinuó que su expupilo era un "sicario", provocando que este le respondiera de forma contundente y le recordara su etapa de adicciones.

Por lo anterior, el Internet se le fue encima a Faitelson y le aseguraron que era un malagradecido, pues consideran que jamás debió de exponer de esta forma a quien fuera su jefe por años. Sin embargo, el ahora comentarista de Televisa ya salió a señalar que no le importan las opiniones y amagó con continuar exponiendo a 'Joserra' en caso de que este lo vuelva a atacar, pues asegura que no permitirá una humillación más.

Como se sabe, Faitelson aseguró que la salida de Fernández la televisora del Ajusco estuvo vinculada con un presunto consumo de cocaína. Luego de generar una fuerte controversia, este jueves 8 de mayo el presentador de 56 años retomó su cuenta en X y subrayó que no consentirá que se siga perjudicando su imagen: "Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia. ¡Se acabó!", inició su mensaje.

Acto seguido, David reiteró que durante años permitió que José Ramón lo pisoteara pero juró no volverlo a permitir: "Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del 'maestro', del 'jefe', del aparente 'líder', del 'mejor periodista' que ha existido. ¡¡Ya basta!! Ni una vez más… No lo permitiré… Me atacan, ataco. Punto", afirmó.

Faitelson responde a críticas por exponer a José Ramón Fernández

La disputa entre José Ramón y David se originó tras un comentario del periodista de 79 años sobre la exclusión del León del Mundial de Clubes por parte de la FIFA. Fernández sugirió que Faitelson ha sido usado para criticar a Jesús Martínez y su familia, a pesar de que recientemente viajó a España con su esposa, con los gastos cubiertos, para asistir a un evento del Salón de la Fama.

Y pese a que Fernández no mencionó su nombre, David entendió la indirecta, por lo que aclaró que Grupo Pachuca cubrió su traslado, hospedaje y transporte, pero él asumió los gastos del viaje de su pareja. Para respaldar su afirmación, compartió capturas del pago, desmintiendo así la versión de quien fuera su jefe en TV Azteca.

Fuente: Tribuna