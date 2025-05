Nuggets y Pacers intentan mantener la localía, al recibir al Thunder y Cavaliers

Indianápolis, Estados Unidos.- Los Denver Nuggets lograron su objetivo al robarse el primer juego de su serie de playoffs de segunda ronda ante Oklahoma City. Los Indiana Pacers fueron aún más productivos en Cleveland, barriendo ambos partidos ante los Cavaliers. Ahora, los dos equipos peor sembrados se dirigen a casa para sus respectivos Juegos 3 el viernes con un nuevo objetivo: aprovechar esas victorias tempranas como visitantes para mantener la ventaja en su serie.

“La serie no ha terminado, está lejos de terminar”, dijo el jueves la estrella de los Pacers, Tyrese Haliburton. “Este es un equipo que se ganó el sembrado número uno por una razón. Probablemente sea raro que pierdan dos partidos seguidos. No sé el número exacto, pero probablemente no suceda a menudo. Así que vamos a ver un equipo desesperado, un equipo que viene aquí a ganar dos partidos”.