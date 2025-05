Alexa Grasso buscará superar a Natalia Silva para volver a disputar el oro en la UFC

Comparta este artículo

Colorado, Estados Unidos.- Después de haber sufrido una dolorosa caída en septiembre pasado en casa ante Valentina Shevchenko, en ‘Noche UFC’, que le costó perder el título de peso mosca, la mexicana Alexa Grasso está de regreso. La gladiadora se medirá hoy por la noche a la clasificada Natalia Silva, en una contienda que podría definir a la próxima retadora al título de la división.

La rival de la tapatía llega a la pelea tras una racha de 12 victorias consecutivas. La última, ante su compatriota, la brasileña Jéssica Andrade. Mientras que Alexa Grasso tiene seis victorias en las últimas siete presentaciones, la más reciente ante la actual monarca Valentina Shevchenko.

Por otra parte, el combate principal de UFC 315 será la batalla por el título de peso welter entre dos de los nombres más destacados de la división: Belal Muhammad y Jack Della Maddalena. A su vez, esta misma noche Valentina Shevchenko defenderá el cinturón que le arrebató a Alexa Grasso contra Manon Fiorot.

Pesaje

La mexicana no tuvo problemas en la ceremonia de pesaje al dar el peso de 126 libras, mientras que su rival la carioca Silva dio el mismo peso así que superaron la primera prueba y están listas para subir al octágono y brindar un gran show este sábado en Denver, Colorado.

"La verdad es que fue una preparación muy buena me encantan los retos, sabemos que es una peleadora muy difícil y nos tomamos muy en serio cada reto y entrenamos super bien para poder contrarrestar su juego", señaló en entrevista Grasso para un medio mexicano hace unas semanas.

Cabe destacar que además de tener la oportunidad de ganar y volver a pelear por la corona, Grasso sabe que tiene que tener un gran presentación, ya que quiere ser una de los nombres estelares del evento que tendrá UFC en México para el mes de septiembre, específicamente el 13 de septiembre en Guadalajara.

Cartelera de este sábado

Belal Muhammad vs Jack Della Maddalena (título de peso wélter)

Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot (título de peso mosca)

Alexa Grasso vs Natalia Silva (peso mosca)

José Aldo vs Aiemann Zahabi (peso gallo)

Brad Katona vs Bekzat Almakhan (peso gallo)

Marc-André Barriault vs Bruno Silva (peso medio)

Mike Malott vs Charles Radtke (peso wélter)

Jessica Andrade vs Jasmine Jasudavicius (peso mosca)

Navajo Stirling vs Ivan Erslan (peso semipesado)

Modestas Bukauskas vs Ion Cutelaba (peso semipesado)

Daniel Santos vs Jeong Yeong Lee (peso pluma)

Fuente: Tribuna.