Celtics, en problemas, visitan a los Knicks obligados a ganar el Juego 3

Boston, Estados Unidos.- Cuando los Boston Celtics dejaron Nueva York el mes pasado, acababan de terminar una barrida de temporada sobre los Knicks que hizo parecer que un encuentro de postemporada sería un simple paso en su ascenso de regreso a las Finales de la NBA. Ahora, parece que eso es lo que podría hacerles tropezar en sus aspiraciones de conseguir un bicampeonato de la liga.

Brown y Tatum no han podido hacer mucho por Boston

En más problemas de los que enfrentaron en cualquier momento del año pasado, los campeones defensores de la NBA llegan con un déficit de 2-0 al Juego 3 el sábado en el Madison Square Garden, donde los precios de los boletos se están disparando mientras los fanáticos esperan estar en el edificio para ver a los Knicks tratar de acercarse a su primera aparición en las finales de la Conferencia Este en 25 años.

“Tenemos que ir al partido del sábado y ganarlo”, dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. “Así de simple son las cosas. Tenemos que ganar”.

Los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves están empatados 1-1 en la otra serie que se reanuda el sábado en San Francisco, y tienen el lugar en horario estelar en la programación de ABC.

Pero con Stephen Curry en el banquillo y los Celtics contra las cuerdas, el aperitivo de la tarde se ha convertido en el evento principal.

Difícil misión

Boston perdió solo tres juegos en toda la postemporada pasada. De perder un tercer partido consecutivo en esta serie, los Celtics necesitarían la mayor remontada en la historia de la liga para continuar con su defensa del título. Ningún equipo de la NBA ha superado una desventaja de 3-0 para ganar una serie.

Brunson ha sido uno de los verdugos de los Celtics

“La mentalidad es 0-0. Ni siquiera te concentres en eso”, dijo el All-Star de los Knicks, Jalen Brunson. “Solo concéntrate en la próxima jugada, en el próximo cuarto y no mires hacia adelante. No mires nada, solo trata de concentrarte en la tarea que tienes entre manos y estar presente”. Los Celtics probablemente no deberían estar peor que empatados. Tuvieron ventajas de 20 puntos en la segunda mitad de ambos partidos en Boston, pero ambos terminaron con Mikal Bridges haciendo un robo para preservar una victoria de los Knicks.

Sin mucho drama

No ha habido el mismo drama en la serie del Oeste. Minnesota tomó una ventaja de 13-0 y nunca estuvo en desventaja en su victoria de 117-93 el jueves, después de que Golden State lideró cómodamente la mayor parte del camino en el Juego 1, incluso después de que Curry se perdió gran parte del mismo por una lesión en el tendón de la corva que lo mantendrá fuera por una semana.

Los Timberwolves igualaron la serie ante Warriors

“Creo que ambos equipos están realmente comprometidos con la defensa”, dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch. “Seguro que tenemos que sacar todas las canastas fáciles del partido. Creo que trataremos de averiguar algunas otras cosas que están haciendo, como se hace en una serie a medida que avanza. Por supuesto, la defensa va a ser enorme”, señaló previo al entrenamiento del equipo.

El problema de los Celtics ha sido su ofensiva. Tienen 25 de 100 desde el rango de 3 puntos en la serie y han promediado solo 16.5 puntos en el último cuarto. El All-Star Jayson Tatum ha fallado 30 de sus 42 intentos de tiro.

“Asumo la responsabilidad total de la forma en que he jugado en esta serie y no puedo endulzar nada”, dijo Tatum. “Necesito ser mejor y espero ser mucho mejor”.

