Dueño de los Red Sox busca convencer a Devers de jugar la primera base

Kansas City, Estados Unidos.- Rafael Devers dio a conocer sus sentimientos el jueves. El viernes, fue el turno del dueño de los Boston Red Sox, John Henry, de compartir sus opiniones con el toletero descontento. Un día después de que Devers dijo a los reporteros sobre su negativa a jugar en la primera base, Henry, el presidente del equipo, Sam Kennedy, y el director de beisbol, Craig Breslow, volaron a Kansas City para reunirse con Devers y el manager Alex Cora.

Boston tiene una vacante en la primera base después de que Triston Casas se rompió el tendón Aquiles de la rodilla izquierda el viernes, durante la victoria de Boston sobre Minnesota y se sometió a una cirugía que puso fin a su temporada. La gerencia de los Medias Rojas se acercó a Devers, quien fue movido de tercera base a bateador designado esta primavera, para reemplazar al principio, y Devers se negó.

Devers sostuvo una plática con el dueño del equipo

Después de conectar un jonrón y remolcar dos carreras en la victoria del jueves por 5-0 sobre Texas, Devers dijo a los periodistas: “Se acercaron a mí y me hablaron de eso. Sé que soy un pelotero, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones. En los entrenamientos de primavera, me hablaron y básicamente me dijeron que guardara mi guante. No iba a jugar en otra posición que no fuera la de bateador designado. En este momento, no creo que sea una decisión apropiada por parte de ellos pedirme que juegue en otra posición”.

Pelotero caro

Devers está en el segundo año de un contrato de 10 años y 313.5 millones de dólares. Fue el tercera base regular de Boston antes de que los Medias Rojas firmaran a Alex Bregman, considerado una mejora defensiva, en la temporada baja.

Devers se mostró reacio a ceder el tercer puesto, pero le dijeron que no tenía otra opción.

“John habló directamente con Raffy”, dijo Breslow antes del partido del viernes contra los Reales. “(Él) sintió que era importante, en base a la situación que se desarrolló ayer. (Eso incluyó) una conversación honesta sobre lo que valoramos como organización, y eso significa ser grandes compañeros de equipo el uno para el otro”. Breslow no dio detalles sobre la conversación, pero dijo: “John tuvo una conversación productiva, y ahí es donde estamos ahora mismo”.

En discusiones

Devers comenzó como bateador designado el viernes.

“(El lugar donde juega) es algo secundario, creo, para las otras conversaciones”, dijo Breslow, quien pasó 12 años como lanzador en las Grandes Ligas, incluidos cinco con los Medias Rojas. “Esa decisión nunca se iba a tomar en un sofá en una oficina en Kansas City”.

Cora espera que haya un arreglo pronto

Cora dijo que sería una discusión continua. “Obviamente, tener a todos aquí y en el mismo lugar, significa mucho, no solo para nosotros que estamos en el campo, sino también para los jugadores y para Raffy”, dijo el entrenador. “Así que pensé que era bueno”. Cuando se le preguntó si Devers comenzaría a recibir rodados al principio, Cora respondió lacónicamente. “No, ese no es el plan en este momento. El plan es seguir teniendo conversaciones”, dijo.

La pregunta ahora es si esas conversaciones conducirán a una solución que Devers pueda adoptar.

Fuente: Tribuna