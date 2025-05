Elizabeth Trujillo: Una madre muy orgullosa del éxito de Alejandra Valencia

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El deportista es quien se lleva todos los créditos, pero detrás de cada logro profesional hay muchas personas involucradas: entrenadores, compañeros y, principalmente, la familia, como es el caso de la dos veces medallista olímpica Alejandra Valencia Trujillo.

Hoy en día, Ale es una de las atletas más destacadas de México y de las mejores arqueras del mundo, pero sus grandes hazañas con las flechas no hubieran sido posibles sin el apoyo de su madre, Elizabeth Trujillo.

En entrevista, la orgullosa madre sonorense confesó a TRIBUNA que el camino que tuvo su hija no fue nada sencillo; obstáculos económicos, familiares y la adaptación a un deporte que en ese momento era muy ‘verde’ fueron solo algunos de los retos que enfrentaron.

Valencia presumiendo sus medallas cuando era una niña

Amor a primera vista

Teniendo en su figura paterna el atletismo como deporte, fueron las cuerdas, las flechas y el arco lo que apasionó a Valencia Trujillo. Elizabeth recuerda que este deporte era nuevo en Sonora, y ni por la mente les pasaba que su hija seleccionaría esta disciplina como el ‘amor de su vida’.

No creíamos que iba a querer tiro con arco; su papá era atleta, pero nunca nos imaginábamos que sería arquera. Ella llegó a través de una invitación y no teníamos los recursos, pero poco a poco todo se fue acomodando, nos dijeron que si ella le metía ganas, el instituto le prestaba los equipos. Ella tenía entonces ocho años”.

A tan solo meses de practicarlo, Ale dio en el blanco, teniendo grandes resultados, dando unas pequeñas muestras de lo que vendría en el futuro. “Con solo cinco meses de entrenamiento, ella se esmeró y tuvo muy buenos resultados en la Olimpiada Nacional. Eso la motivó para seguir entrenando, fue creciendo y a los 14 años de edad ya era de las mejores de México”.

No fue fácil

El Tiro con Arco es un deporte de presupuesto monetario alto en el país, ya que el practicante debe de contar con un equipo y en el caso de Elizabeth, el tocar puertas, pedir apoyo y hasta reciclar flechas eran tareas diarias que tenía que hacer con tal de que su hija se mantuviera en este deporte.

“El apoyo iniciaba desde tener que llevarla al entrenamiento, después de la escuela, todos los días. Afortunadamente, nos ayudaron muchas personas, desde familia hasta amigos cercanos. Momentos que no se olvidan, como tocar la puerta para patrocinios”.

“Una vez me habla el entrenador, tenían Centroamericanos y le querían quitar el arco, porque el instituto no lo pagó. Me tuve que mover, hice un plantón en el palacio de gobierno. Y dio resultados. Ella iba muy bien en la competencia, entonces sería una injusticia si le arrebatan el logro a mi hija, por un descuido. Obvio no me iba a quedar con los brazos cruzados, que no hace una por sus hijos”.

Elizabeth y Alejandra previo a una competencia

Superó las expectativas

Aunque los logros de la hermosillense tocaron la puerta desde muy pequeña, Elizabeth reconoce que no imaginaba que su primogénita se convertiría en lo que es hoy en día y no se trató de dudar de sus capacidades, sino de que Alejandra Valencia alcanzó la cima del éxito, superando por completo las expectativas.

“No esperábamos los resultados, sabíamos le gustaba y que era terca, pero nunca esperábamos que llegara tan lejos”. Uno de mis momentos favoritos es en Río, donde demostró que podía, le tocó con la número uno del mundo, y ella siempre confiada creyó en su capacidad. Y oh sorpresa le ganó a la número uno. Como es posible que haya dudado de mi hija, le ganó”.

La familia de Valencia en la justa olímpica

Ya con cuatro Juegos Olímpicos en la bolsa, dos medallas de bronce en su historia y la meta trazada en Los Ángeles 2028, la madre de la exitosa deportista dice sentirse orgullosa y muy feliz de todo lo que ha logrado Alejandra. “Para mi es la número uno del mundo, y es una de las mejores deportistas de todos los tiempos de México. La clave del éxito de mi hija fue no darse por vencida y ahí están los resultados”.

Fuente: Tribuna.