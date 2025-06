Carlos Alcaraz, con fair play incluido se impone a Ben Shelton en Roland Garros

Comparta este artículo

París, Francia.- Carlos Alcaraz conjuró lo que inicialmente pareció, para el juez de silla, para todos los que lo veían en las gradas o por televisión y para su oponente, Ben Shelton, una notable volea para ganar un punto en el Abierto de Francia el domingo.

Pero Alcaraz sabía que no debía contar. Así que después de pensarlo brevemente, el campeón defensor en Roland-Garros confesó y se llamó a sí mismo por romper las reglas, entregándole el punto a Shelton durante lo que se convertiría en una victoria por 7-6 (8), 6-3, 4-6, 6-4 para Alcaraz en la cuarta ronda.

“Es una pena, porque fue el 'Hot Shot' del día”, dijo Alcaraz más tarde con una sonrisa.

“Tiro loco”, dijo Shelton.

Esto es lo que sucedió: Al principio del segundo set, Shelton sacó un tiro que salió del alcance de Alcaraz a la red. Así que Alcaraz lanzó su raqueta y, mientras esta volaba por el aire, sus cuerdas de alguna manera no solo hicieron contacto con la pelota, sino que la enviaron de regreso a la red y al otro lado de la cancha.

Inicialmente, Alcaraz, segundo cabeza de serie, se adjudicó el punto. Pero se acercó al juez de silla para admitir que no estaba sosteniendo su raqueta cuando tocó la pelota. Eso no está permitido, por lo que concedió el punto a Shelton, un estadounidense sembrado 13.

Alcaraz suelta la raqueta en la jugada

Cuando el árbitro informó al público de la pista Philippe-Chatrier de lo que había sucedido, Alcaraz recibió una ronda de aplausos.

“Pensé: 'Está bien, no podría decir nada'. Pero me habría sentido culpable si no hubiera dicho nada”, explicó Alcaraz. “Se trata de si sé que no hice, o hice, algo malo... Tengo que decirlo. Tengo que ser honesto conmigo mismo. Tengo que ser honesto con Ben, con todos... Se trata del respeto que nos tenemos los unos a los otros, y creo que el deporte, en general, debería ser así”.

Recompensa

Llegó en lo que podría haber sido un momento crítico, porque en lugar de liderar 40-30 con su servicio, Alcaraz ahora estaba abajo 30-40, dándole a Shelton su primer punto de break del partido. Pero Alcaraz salvó ese, y otros cinco en ese juego de 20 puntos, en el camino para tomar una ventaja de dos sets en un entretenido enfrentamiento entre un par de jóvenes de 22 años que golpearon la pelota con fuerza.

El español tuvo que emplearse a fondo

“Pensé que estaba limpio, ¿sabes? Pensé que golpeó la volea, y (luego) la raqueta se le escapó de la mano”, dijo Shelton. “Me sorprendió un poco que dijera: 'No, solté la raqueta y la lancé'... Obviamente un tipo con mucho espíritu deportivo”.

Shelton, dos veces semifinalista en majors, entregó servicios a hasta 230 kilómetros por hora y derechas a 187 kilómetros. Alcaraz, ya cuatro veces campeón de Grand Slam, mostró varias partes de su repertorio.

Shelton fue un digno rival

Fue más apretado de lo que podría indicar el marcador: Shelton tuvo tres oportunidades para adueñarse del primer set, liderando en el desempate con 6-4, 6-5 y 7-6. Tome cualquiera de los puntos subsiguientes, y Shelton sería el dueño de ese conjunto.

“Vamos”

Pero Alcaraz, quien se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, número 12 del mundo, en los cuartos de final el martes, salvó el primero con un servicio ganador. Shelton conectó un revés a la red en el siguiente. Y el último terminó con Shelton golpeando un revés justo al cuerpo de Alcaraz, que estaba en la red y se contorsionó para cortar una volea ganadora. Alcaraz luego convirtió su segundo punto de set, cerrando un intercambio de 15 golpes con un golpe de derecha a la línea que provocó un error de Shelton.

El tercer set fue para Shelton cuando Alcaraz metió un golpe de derecha en la red, y el estadounidense golpeó el aire, luego su pecho, y gritó: “¡Vamos, bebé! ¡Vamos!”

El cuarto se inclinó a favor de Alcaraz cuando aprovechó una dejada ganadora para establecer un punto de quiebre que reclamó para una ventaja de 2-1 y, después de un total de 3 horas y 19 minutos, pudo terminar una undécima victoria consecutiva en Roland-Garros.

